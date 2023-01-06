Чим незадоволені українські програмісти — коментарі з опитування DOU — Finance.ua

Чим незадоволені українські програмісти — коментарі з опитування DOU Сьогодні 18:47 — Особисті фінанси

Чим незадоволені українські програмісти — коментарі з опитування DOU

У межах нового рейтингу роботодавців від DOU українські IT-фахівці оцінили свої компанії за кількома критеріями (компенсація, умови праці, розвиток карʼєри й таке інше). Крім того, у коментарях айтівці уточнювали, що саме їм не подобається. AIN.UA вибрав найцікавіші коментарі.

Компенсація

Під час оцінки матеріальної компенсації та корпоративного соцпакету респонденти найчастіше скаржилися на низьку зарплату, непрозорий і нерегулярний процес її перегляду, замороження перегляду після початку повномасштабної війни, неоплачувані овертайми, малу кількість днів відпустки та лікарняних, відсутнє медичне страхування, складний процес оформлення sick leaves.

«Після підвищення посади платять таку саму зарплату, як і раніше. При цьому продовжують наймати людей з ринку на конкурентних умовах».

«Кількість днів відпустки збільшили до 20 лише у 2022 році, до цього було 15 та без лікарняних. Відповідно до законодавства України, має бути 24 дні відпустки. Овертайм оплачують не в усіх відділах. Лікарняних лише п’ять днів і з довідкою від лікаря, яку буває складно дістати вчасно. В умовах війни потрапити до лікаря, перебуваючи в іншій країні, ще складніше. У багатьох країнах Європи з банальним грипом просто не приймуть і скажуть пити парацетамол удома. Немає довідки — немає лікарняних».



«За три роки отримав +10% до компенсації, хоча ринкова зарплата зросла на 30–40%».



«Недоплачують менеджменту. Співробітнику, який може апелювати до рейтингу зарплат DOU, наприклад, значно простіше (розробники, тестувальники). Таким спеціалістам зарплату тримають у межах ринку».



«Після релокейту соцпакет зникає».



Умови праці

Респонденти оцінювали офіс компанії, організацію робочого місця і графік роботи. Айтівці найчастіше скаржилися на незручне розташування офісів, стару техніку, брак допомоги від компанії в організації праці вдома або за кордоном, негнучкий графік, овертайми й нічні мітинги.

«Ремонт не найкращий, немає розважальних елементів, туалет лише загальний або в іншому департаменті».

«Система вентиляції або відсутня, або не працює. Кухня нова, а все інше розпадається. З відпочинку тільки теніс і настільний футбол, в який незручно грати».



«У ситуації з блекаутами хочеться мати підтримку від компанії у вигляді забезпечення павербанками».

Карʼєра

Айтівці оцінювали зворотний зв’язок про виконану роботу, можливості для професійного розвитку та умови для кар’єрного зростання. Найчастіше респонденти розповідали, що немає фідбеку і що компанія не зацікавлена в професійному розвитку працівників.

«На жаль, колеги по команді не завжди передають зворотний зв’язок безпосередньо мені. Були ситуації, коли фідбек передавали моєму безпосередньому менеджеру, нічого не кажучи мені».

«Дуже складно вигризав своє підвищення, зараз освоюю суміжну професію, більш складну, але компанія не готова розглядати мене в цій позиції».



«Не бачу прозорої процедури переходу між акаунтами. Багато питань щодо кар’єрного шляху треба розвʼязувати самому».



Проєкт

Респонденти оцінювали проєкт, технології та інструменти, атмосферу в колективі й менеджмент. Найчастіше спеціалісти були незадоволені непрофесійним менеджментом, застарілими технологіями, токсичною атмосферою в команді, складністю комунікації.

«Атмосфери й команди як такої в нас немає, всі на ремоуті. Це однозначно не dream team».

«Якщо колег не штурхати, їх наче не існує».



«Немає психологічної близькості з колегами. Причин багато, головна — те, що команда складається з більш як чотирьох людей і наживо ми ніколи не перетиналися».



Компанія

Айтівці оцінювали, наскільки чесно та етично діє їхня компанія щодо співробітників, партнерів та клієнтів, наскільки вона має патріотичну позицію та як підтримує своїх співробітників у важкі часи. Найбільше питань у фахівців викликає співпраця з росіянами та білорусами, брак підтримки під час релокейту, блекауту та роботи в окупації.

«Скорочення витрат коштом скорочення зарплат співробітників — це не дуже чесно. У важкий період для компанії співробітник пішов їй назустріч, а коли у співробітника важкий період, то цей крок назустріч не роблять».

«Суцільний обман замовників. Junior з місяцем досвіду продається як Senior з 4+ роками досвіду».



«Підтримки під час війни — нуль, фінансової допомоги не надавали, не допомагали з релокейтом, затримували зарплату, скасовували відпустки, навіть зараз проблематично взяти відпустку на 5+ днів, скасували перегляд зарплати».



«Питання призову взагалі ніяк не розвʼязують, просто шукають, як тебе замінити, якщо заберуть».



«Релокація російських працівників в інші локації може створити в майбутньому проблеми розробникам в Україні, бо це збільшить шанси росіян отримувати вигідніші пропозиції, поки українці замість професійного розвитку змушені боротися за життя».



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