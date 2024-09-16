Чим цікавий кожен регіон України: економічні факти та рекорди. Львів — Finance.ua

Чим цікавий кожен регіон України: економічні факти та рекорди. Львів Сьогодні 10:20

Чим цікавий кожен регіон України: економічні факти та рекорди. Львів

Україна не тільки багата на ресурси, але й на цікаві факти і рекорди. В кожному регіоні країни можна знайти щось цікаве і корисне.

Сьогодні ми розповімо про ЛЬВІВ.

Здавалося б, про це місто ми вже знаємо все. Але, деякі факти вас здивують.

Наприклад, чи знали ви, що саме у Львові підняли в повітря першу повітряну кулю та вперше у світі запалили гасову лампу?

А італійський підприємець Бандінеллі саме у Львові відкрив перше відділення пошти.

Також нагадаємо, що винахід мобільного додатку «Скайп» належить саме львівським ІТ-програмістам. І сьогодні Львів — друге за перспективою місто в Україні по розвитку IT-технологій (першу сходинку посів Київ). У Львові нині працює 47 банків, що мають 217 працюючих відділень. Також у місті працюють 427 банкоматів.

Основні галузі економіки міста — туризм та інформаційні технології, пріоритетними також є сфери бізнес-послуг та логістики.

😎Знайдіть своє місто і чим воно цікаве. Більше шукайте на інтерактивній мапі👇

Також нагадаємо, що цей проєкт став можливим завдяки підтримці UKRSIBBANK BNP Paribas Group., який працює на ринку з 1990 р. 60% акцій банку належать одній з найбільших у світі фінансових Груп BNP Paribas, 40% — ЄБРР.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.