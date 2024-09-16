Чим цікавий кожен регіон України: економічні факти та рекорди. Львів — Finance.ua
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Чим цікавий кожен регіон України: економічні факти та рекорди. Львів

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Чим цікавий кожен регіон України: економічні факти та рекорди. Львів
Чим цікавий кожен регіон України: економічні факти та рекорди. Львів
Україна не тільки багата на ресурси, але й на цікаві факти і рекорди. В кожному регіоні країни можна знайти щось цікаве і корисне.
Сьогодні ми розповімо про ЛЬВІВ.
Здавалося б, про це місто ми вже знаємо все. Але, деякі факти вас здивують.
Наприклад, чи знали ви, що саме у Львові підняли в повітря першу повітряну кулю та вперше у світі запалили гасову лампу?
Чим цікавий кожен регіон України: економічні факти та рекорди. Львів
А італійський підприємець Бандінеллі саме у Львові відкрив перше відділення пошти.
Також нагадаємо, що винахід мобільного додатку «Скайп» належить саме львівським ІТ-програмістам. І сьогодні Львів — друге за перспективою місто в Україні по розвитку IT-технологій (першу сходинку посів Київ). У Львові нині працює 47 банків, що мають 217 працюючих відділень. Також у місті працюють 427 банкоматів.
Основні галузі економіки міста — туризм та інформаційні технології, пріоритетними також є сфери бізнес-послуг та логістики.
😎Знайдіть своє місто і чим воно цікаве. Більше шукайте на інтерактивній мапі👇

Інтерактивна мапа економічних фактів та рекордів України

Також нагадаємо, що цей проєкт став можливим завдяки підтримці UKRSIBBANK BNP Paribas Group., який працює на ринку з 1990 р. 60% акцій банку належать одній з найбільших у світі фінансових Груп BNP Paribas, 40% — ЄБРР.
За матеріалами:
Finance.ua
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