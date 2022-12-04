Чи зберігаються за кордоном виплати для людей з інвалідністю — відповідь Мінсоцполітики — Finance.ua
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Чи зберігаються за кордоном виплати для людей з інвалідністю — відповідь Мінсоцполітики

Особисті фінанси
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Чи зберігаються за кордоном виплати для людей з інвалідністю — відповідь Мінсоцполітики
Чи зберігаються за кордоном виплати для людей з інвалідністю — відповідь Мінсоцполітики
Всі виплати з інвалідності зберігаються і для тих осіб, які нині перебувають за межами України.
Про це сказала міністр соціальної політики Оксана Жолнович на «Форумі Інклюзивності. Відбудова».
«Ми зберігаємо всі виплати по інвалідності, які здійснювались в Україні, і за кордоном. Домовляємося про обмін інформацією з Польщею, Литвою, Чехією та іншими країнами, щоб допомогти верифікувати документи людям з інвалідністю. Щоб довести, що це дійсно людина з інвалідністю, щоб також забезпечити та продовжити виплати за кордоном від тих урядів, де вони зараз перебувають. Бо дуже часто людям самим дуже важко підтвердити ці документи», — розповіла Жолнович.
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Вона зазначила, що існують великі труднощі з переміщенням та розміщенням людей з інвалідністю за кордоном. За її словами, людей з родинами готові були приймати, але переміщення людей зі спецзакладів було дуже утруднено, бо не вистачає таких місць, щоб забезпечувати цілодобовий догляд.
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«Сьогодні ми взаємодіємо з низкою міжнародних організацій щодо окремого ремонту житла для людей маломобільних груп і забезпечення їх доглядом. У тому числі, аби розуміти, що ми не просто поселимо туди людину, а щоб там був хтось, хто готовий їй допомогти, чи на кілька годин, чи цілодобово, залежно від її потреб. І друге, що важливо, ми створюємо два свої заклади, будемо їх переформатовувати для тих людей, що не можуть себе самостійно обслуговувати», — сказала Жолнович.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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