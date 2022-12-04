Чи зберігаються за кордоном виплати для людей з інвалідністю — відповідь Мінсоцполітики — Finance.ua

Чи зберігаються за кордоном виплати для людей з інвалідністю — відповідь Мінсоцполітики Сьогодні 19:46 — Особисті фінанси

Чи зберігаються за кордоном виплати для людей з інвалідністю — відповідь Мінсоцполітики

Всі виплати з інвалідності зберігаються і для тих осіб, які нині перебувають за межами України.

Про це сказала міністр соціальної політики Оксана Жолнович на «Форумі Інклюзивності. Відбудова».

«Ми зберігаємо всі виплати по інвалідності, які здійснювались в Україні, і за кордоном. Домовляємося про обмін інформацією з Польщею, Литвою, Чехією та іншими країнами, щоб допомогти верифікувати документи людям з інвалідністю. Щоб довести, що це дійсно людина з інвалідністю, щоб також забезпечити та продовжити виплати за кордоном від тих урядів, де вони зараз перебувають. Бо дуже часто людям самим дуже важко підтвердити ці документи», — розповіла Жолнович.

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Вона зазначила, що існують великі труднощі з переміщенням та розміщенням людей з інвалідністю за кордоном. За її словами, людей з родинами готові були приймати, але переміщення людей зі спецзакладів було дуже утруднено, бо не вистачає таких місць, щоб забезпечувати цілодобовий догляд.

«Сьогодні ми взаємодіємо з низкою міжнародних організацій щодо окремого ремонту житла для людей маломобільних груп і забезпечення їх доглядом. У тому числі, аби розуміти, що ми не просто поселимо туди людину, а щоб там був хтось, хто готовий їй допомогти, чи на кілька годин, чи цілодобово, залежно від її потреб. І друге, що важливо, ми створюємо два свої заклади, будемо їх переформатовувати для тих людей, що не можуть себе самостійно обслуговувати», — сказала Жолнович.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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