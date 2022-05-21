Чи законне звільнення із застосуванням засобів дистанційного зв’язку — Finance.ua

Чи законне звільнення із застосуванням засобів дистанційного зв’язку

Вчора 19:01 — Казна та Політика

Чи законне звільнення із застосуванням засобів дистанційного зв’язку, freepik.com

Враховуючи зміни у трудовому законодавстві у зв’язку з прийняттям Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі — Закон), до трудових відносин між роботодавцем та працівником відтепер застосовуються певні новації.

Про це розповіла фахівчиня Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області Яна Кравець.

Звільнення, як і в довоєнний час, може відбуватися шляхом:

розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника;

за угодою сторін;

у зв’язку із закінченням строку дії трудового договору;

розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадку змін в організації виробництва і праці.

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Розірвати трудовий договір за власною ініціативою працівник може без двотижневого строку попередження за винятком примусового залучення до суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану, а також якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах, віднесених до критичної інфраструктури у зв’язку з веденням бойових дій в районах, у яких розташоване підприємство, установа, організація, та загрозою для життя і здоров’я.

Під час дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці, крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

На період дії воєнного стану вимога щодо розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника), не застосовується, крім звільнення працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів.

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Чи є можливість приймати заяви про звільнення із застосуванням електронних комунікацій?

Відповідно до частини третьої статті 29 КЗпП ознайомлення працівників з наказами (розпорядженнями), повідомленнями, іншими документами роботодавця щодо їхніх прав та обов’язків допускається з використанням визначених у трудовому договорі засобів електронного зв’язку. У такому разі підтвердженням ознайомлення вважається факт обміну відповідними електронними документами між роботодавцем та працівником.

До прикладу, процедура обміну документами може відбуватися наступним чином:

працівник має кваліфікований електронний підпис (КЕП), яким підписує будь-яку заяву, в тому числі про звільнення, та надсилає її роботодавцю;

у відповідь — роботодавець надсилає працівнику наказ, підписаний в тому числі з використанням КЕП.

Однак, варто враховувати, що така процедура оформлення трудових відносин має бути чітко врегулювана відповідними актами підприємства, установи, організації.

Що робити тим, хто не має КЕП?

Є варіант — спрощений обмін документами через засоби електронного зв’язку. Сам алгоритм ґрунтується на тому, що в період дії воєнного стану порядок організації кадрового діловодства та архівного зберігання кадрових документів у районах активних бойових дій роботодавець може визначити самостійно, за умови забезпечення ведення достовірного обліку виконуваної працівником роботи та обліку витрат на оплату праці.

Законний такий спосіб звільнення чи ні — це спірне питання. І у разі виникнення трудового спору суд оцінюватиме докази надані сторонами справи, у тому числі документи, де зафіксована процедура обміну електронними документами між роботодавцем та працівником із урахуванням відповідних нюансів. При відсутності такого закріплення великі шанси, що працівник може виграти суперечку.

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