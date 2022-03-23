Як працівникові влаштуватись на нову роботу, якщо він не звільнений з попередньої — Finance.ua

Або ж, відповідно до пункту 3-1 частини другої статті 16 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» повідомити страхувальника про визначення особою такого місця роботи як основного згідно з поданою нею заявою (до її відкликання).
Довідка
Finance.ua:
Уряд компенсує працедавцям частину зарплатні внутрішньо переміщених осіб. Саме в рамках підтримки створення робочих місць запроваджується програма компенсації роботодавцям витрат на зарплату працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб у розмірі 6,5 тис грн за кожного такого працівника протягом двох місяців.