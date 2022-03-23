Як працівникові влаштуватись на нову роботу, якщо він не звільнений з попередньої — Finance.ua

Як працівникові влаштуватись на нову роботу, якщо він не звільнений з попередньої

Вчора 19:21 — Особисті фінанси

Як працівникові влаштуватись на нову роботу, якщо він не звільнений з попередньої.

Про це пише Управління Держпраці в Полтавській області.

Працівник, який залишив робоче місце у зв’язку із бойовими діями і не встиг звільнитися, може направити своєму роботодавцеві заяву про звільнення за допомогою засобів зв’язку (за можливості).

Якщо ж це не можливо, працівник може працевлаштуватися до іншого роботодавця за сумісництвом.

Або ж, відповідно до пункту 3-1 частини другої статті 16 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» повідомити страхувальника про визначення особою такого місця роботи як основного згідно з поданою нею заявою (до її відкликання).

Довідка Finance.ua:

Уряд компенсує працедавцям частину зарплатні внутрішньо переміщених осіб. Саме в рамках підтримки створення робочих місць запроваджується програма компенсації роботодавцям витрат на зарплату працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб у розмірі 6,5 тис грн за кожного такого працівника протягом двох місяців.

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