robota.ua запустила бот для швидкого пошуку вакансій в Україні й за кордоном — Finance.ua
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robota.ua запустила бот для швидкого пошуку вакансій в Україні й за кордоном

Вчора 12:34Особисті фінанси
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Портал із пошуку роботи в Україні robota.ua запустив Telegram-бот для швидкого пошуку вакансій — RobotaNow.
Що це? За допомогою нього користувачі можуть знаходити актуальні вакансії в Україні та за кордоном.
У RobotaNow доступний пошук за містами та професіями. Відображаються також пропозиції віддаленої роботи. Крім того, юзери можуть безкоштовно налаштувати підписку на нові вакансії за вибраними параметрами пошуку.
Бот доступний за посиланням.
Як зазначають в команді robota.ua, бот був створений для того, щоб спростити та пришвидшити процес пошуку. Передусім, це корисно для тих, хто був змушений покинути свої домівки, роботу та звичний спосіб життя через війну.

Довідка Finance.ua:

  • сайт з пошуку роботи Jooble, який працює в 71 країні світу, створив ресурс для працевлаштування у країнах Західної Європи українських біженців, які були змушені покинути свої домівки через російську військову агресію.
  • зараз ситуація на ринку праці є досить напруженою: через воєнний стан у країні чимало громадян залишилося без роботи. Тому у Держслужбі зайнятості розповіли, як офіційно зареєструватися безробітним;
  • нагадаємо, українці продовжуватимуть отримувати допомогу по безробіттю попри воєнний стан;
  • у рамках підтримки створення робочих місць Уряд впроваджує програму компенсації роботодавцям витрат на зарплату працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб у розмірі 6,5 тис грн за кожного такого працівника протягом двох місяців. Як це працюватиме — читайте тут.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Ain.Ua
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