Чи загрожує Україні дефолт – відповідь НБУ — Finance.ua

Чи загрожує Україні дефолт – відповідь НБУ Вчора 21:03 — Казна та Політика

Чи загрожує Україні дефолт – відповідь НБУ

Директор департаменту відкритих ринків Національного банку України Олексій Лупін каже, що не бачить сценарій дефолту по державному боргу.

Про це він розповів під час Третього всеукраїнського валютного форуму, організованого порталами Finance.ua та «Мінфін».

До речі, придбати повний запис форуму можна за посиланням.

«Країни Великої сімки та Паризький клуб підтримали звернення Міністерства фінансів щодо відтермінування платежів на два роки. Україна не відмовляється від цих платежів, а просить перенести графік погашення. Усі розуміють, що, коли країна воює, є більш критичні потреби, куди витрачати валюту», — сказав Лупін.

Також днями глава Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що до кінця року Україна розраховує укласти нову угоду з Міжнародним валютним фондом на суму 15-20 млрд дол. з виплатою протягом двох-трьох років.

Наскільки доцільно в нинішніх умовах збільшувати державний борг? З цим питанням ми звернулися до Олексія Лупіна.

«В умовах війни будь-які статистичні показники — відношення боргу до ВВП, наприклад, відходить трошки на інший план. Гроші МВФ — це найдешевші гроші в світі. У мирні часи дохідність українських єврооблігацій в доларах була на рівні 8%, водночас кошти МВФ надавалися під 1%. Програма з МВФ — це не тільки гроші, це ще й знак міжнародної підтримки, а також програма реформ. У принципі, це і прогрес, і гроші, програма з МВФ буде дуже корисної для України», — пояснив він.

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