Чи загрожує Україні дефолт при провалі перемовин з кредиторами: відповідь аналітика — Finance.ua

Чи загрожує Україні дефолт при провалі перемовин з кредиторами: відповідь аналітика Сьогодні 18:12

Україна поки що не змогла домовитися з інвесторами про реструктуризацію боргу за ВВП-варантами. Перемовини продовжуються, але західні ЗМІ пишуть про можливий дефолт у випадку невдачі переговорів.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що навіть провал перемовин ні на що глобально не вплине, йдеться у статті УНІАН.

«Ми маємо підтверджені домовленості з нашими партнерами, тож ніякої зміни парадигми у фінансуванні України не відбудеться. Україна на сьогодні має дуже значні валютні обмеження, не може залучати капітал на зовнішніх ринках, не має зовнішніх надходжень від приватних інвесторів. Тож такий дефолт, таке невиконання зобов’язань ні до чого не призведе», — каже експерт.

За словами Шевчишина, ВВП-варанти не пов’язані з іншими борговими зобов’язаннями — тобто, якщо за ними не буде виплати, це не означає дефолт за єврооблігаціями чи іншими боргами. Швидше за все, такий дефолт не матиме серйозних наслідків.

«На мій погляд, інвестори розуміють ситуацію, в якій знаходиться Україна. Всі розуміють, що у військовому стані платити за ВВП-варантами після 30-відсоткового падіння економіки і її відновлення просто через базу порівняння на 5% — це дуже спекулятивно, тому що ми дуже далекі від відновлення економіки. Але це умови випуску ВВП-варантів», — підкрелює аналітик.

УНІАН За матеріалами:

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