Чи вистачить дров для українців

Українці починають купувати більше дров
Керівник ДП «Ліси України» Юрій Болоховець розповів, чи вистачить дров українцям, зважаючи на таку холодну зиму.
«Українці починають купувати більше дров. За вчора реалізовано найбільший обсяг із початку року — 8 тис. м³. Це майже тисяча вантажівок» — зауважив він.
За два тижня лютих морозів багато хто спалив запас, який планували розтягнути до березня. Тож доводиться докуповувати. Це підтримує як населення, так і соцсферу. Але жодних причин панікувати немає — зазначив він.
Наразі на залишках понад 200 тис. м³ дров.
Обсяги заготівлі ресурсу з кожним днем ​​зростають, тож склади постійно поповнюються. Дрова є по всій Україні — практично в усіх наших лісництвах. Усі заявки на дрова від військових частин, які перебувають у встановленому порядку, задоволені.
«Максимальну увагу та підтримку приділяємо людям, які тимчасово переїхали з великих міст у сільську місцевість. Значної міграції населення не спостерігаємо», — заявив керівник ДП.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
