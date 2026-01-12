Чи варто вимикати Wi-Fi-роутер на ніч — думка експертів
Поки ми спимо, роутер продовжує працювати, і це змушує багатьох замислитися, чи впливає нічний Wi-Fi на самопочуття та безпеку. Експерти рекомендують на ніч вимикати мережу, називаючи одразу кілька практичних причин.
Про це пише The Times of India.
Одна з причин — бездротові мережі постійно генерують електромагнітні хвилі. Їхній вплив на організм і далі вивчають, тож у нічний час радять зменшувати будь-які зайві чинники, аби тіло могло повноцінно відновлюватися.
Також у порадах фігурує якість сну. Деякі люди пов’язують роботу Wi-Fi з поверхневим сном, частішими пробудженнями та відчуттям втоми зранку, тому вимкнений роутер розглядають як простий спосіб мінімізувати ці ризики.
Побутовий аргумент: економія електроенергії. Навіть у режимі очікування роутер і підключені пристрої споживають струм, а регулярне вимикання може трохи зменшити витрати.
Окремо експерти згадують цифрову гігієну. Без інтернету легше відкласти телефон перед сном і не «залипати» в стрічках, що допомагає краще відпочити.
Ще одна причина — безпека: вимкнена мережа вночі знижує ризик стороннього доступу до домашньої Wi-Fi-інфраструктури. Перетворити це на звичку можна без зусиль — за допомогою автоматичного вимикання на роутері або таймера в розетці.
Нагадаємо, розміщення роутера має ключове значення для якості Wi-Fi — від нього залежить і швидкість, і стабільність з’єднання. Часто, коли інтернет починає «гальмувати», проблему вирішує вдале місце для пристрою та періодичне перезавантаження.
