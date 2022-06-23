Чи призупиняють пенсійні виплати, якщо пенсіонеру надали статус зниклого безвісти — Finance.ua
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Чи призупиняють пенсійні виплати, якщо пенсіонеру надали статус зниклого безвісти

Особисті фінанси
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Якщо пенсіонеру надали статус зниклої безвісти особи, пенсійні виплати призупиняють. Про це повідомив Пенсійний кур’єр.
Статус зниклої безвісти особа набуває з моменту внесення про неї відомостей до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, у порядку, передбаченому законодавством. Дані вносять після подання заяви про факт зникнення людини.
Після потрапляння до реєстру виплата пенсії такій людині призупиняється.
Поновити виплати можна лише після особистого звернення особи, яка вважалась зниклою безвісти, до органів Пенсійного фонду України.

Довідка Finance.ua:

  • Куди звертатись для відновлення пенсії.
Пенсію внутрішньо переміщеним особам (ВПО) відновлюють та виплачують територіальні органи Пенсійного фонду України за місцем їх фактичного проживання/перебування, незалежно від факту реєстрації місця проживання/перебування.
  • Виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), не виплачених за період до місяця поновлення їх виплати, ВПО та особам, які відмовилися від довідки про взяття на облік ВПО та зареєстрували місце проживання та постійно проживають на контрольованій Україною території, здійснюються відповідно до законного порядку.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
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