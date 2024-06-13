Чи працюватимуть світлофори під час блекаутів — КМДА
Київська міська державна адміністрація поставить 50 систем резервного живлення на ключові світлофорні об’єкти, щоб вони працювали під час вимкнень електроенергії.
Про це заявив заступник київського міського голови Петро Пантелеєв в інтерв’ю ЕП.
«Ми вже закуповуємо спеціальні батареї з інверторами. Вони накопичуватимуть електроенергію, коли вона є, і світлофори працюватимуть на батарейках під час вимкнень. Це дозволить не залучати патрульну поліцію для регулювання руху», — заявив Пантелеєв.
За його словами, Патрульна поліція склала список із 40-ка пріоритетних і складних перехресть, де забезпечити живлення треба в першу чергу.
Заступник Віталія Кличка додав, що КМДА не оснащуватиме світлофори сонячними панелями, оскільки їхня ефективність взимку становитиме лише 10−15%.
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