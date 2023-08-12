Чи потрібно пенсіонеру повідомляти ПФУ про працевлаштування — Finance.ua

Чи потрібно пенсіонеру повідомляти ПФУ про працевлаштування Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

Відповідно до статті 16 Закону України від 9 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058), пенсіонер (застрахована особа) має повідомляти органам Пенсійного фонду про обставини, що спричиняють зміну статусу застрахованої особи, зокрема, статусу «працюючий"/"непрацюючий» у разі працевлаштування чи звільнення з роботи, протягом десяти днів з моменту їх виникнення.

Про це пише «Кадровик».

З цією вимогою кожен пенсіонер ознайомлюється під час оформлення пенсії, підписуючи заяву про призначення пенсії, та отримавши «Пам'ятку пенсіонера».

Необхідність повідомлення про працевлаштування чи звільнення з роботи пов’язане з тим, що до пенсії можуть встановлюватися певні доплати, надбавки чи підвищення, які передбачені тільки непрацюючим пенсіонерам.

Відсутність сплати страхових внесків у системі персоніфікованого обліку не є підставою для встановлення пенсіонерові статусу «непрацюючий».

Фіксування зазначеного факту здійснюється шляхом подання до органів Пенсійного фонду відповідної заяви та документів, що засвідчують відповідні відомості (зокрема копію наказу (розпорядження) про прийняття/звільнення з роботи або копію трудової книжки із записом про працевлаштування/звільнення або копію цивільно-правового договору).

Це можна зробити, зокрема, і в режимі онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України) або засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія) з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.

Працюючим пенсіонерам не провадиться перерахунок пенсії у зв’язку із підвищенням розміру прожиткового мінімуму.

Працюючим пенсіонерам не нараховується та не виплачується надбавка на непрацездатних членів сім'ї (непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні дітей до 18 років, встановлюється надбавка в розмірі 150 грн).

У період роботи не виплачується пенсія за вислугу років, якщо пенсіонер працює за тією ж спеціальністю, яка дає право на призначення такої пенсії, та пенсія по втраті годувальника, яка призначається на період здійснення догляду за дитиною (дітьми) померлого годувальника до восьмирічного віку.

Непрацюючим пенсіонерам, які досягли віку 65 років і більше, мають страховий стаж не менше ніж 35 років — чоловіки, 30 років — жінки, розмір пенсії яких, призначеної відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», не досягає 3210 грн, встановлюється доплата до пенсії, у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Іншим непрацюючим особам, які отримують пенсію, якщо її розмір з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень і інших доплат до пенсії (крім пенсії за особливі заслуги перед Україною), не досягає 2520 грн, встановлюється щомісячна доплата до зазначеної суми.

Висновок

Факт повідомлення органів Пенсійного фонду про працевлаштування не призводить до припинення виплати пенсії, але може спричинити переплату пенсії у зазначених вище випадках.

У разі виявлення переплати пенсії, відповідно до статті 50 Закону № 1058, надміру виплачені суми можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку.

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