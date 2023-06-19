Чи очікувати стрибки курсу долара: банкір спрогнозувала вартість валюти на тиждень — Finance.ua
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Чи очікувати стрибки курсу долара: банкір спрогнозувала вартість валюти на тиждень

Валюта
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Готівковий курс долара в Україні до кінця поточного тижня (до 25 червня) буде перебувати в досить вузькому коридорі 36,9 — 37,4 гривні за долар.
«Ринок буде орієнтуватися на позначку 37,2 гривні, що за останні два тижні стала новим рівноважним рівнем», — прогнозує директор департаменту казначейських операцій" Юнекс Банку" Ганна Золотько, передає 24 канал.
Експерт вказала на досить слабкий попит на валюту з боку населення.
«Вже другий тиждень поспіль, згідно з даними НБУ, загальне сальдо операцій населення з готівковою валютою є позитивним. Причому за останній тиждень показник досяг рекордної позначки майже за рік — обсяг проданої населенням валюти був на 12,3 мільйона доларів більше, ніж обсяг придбаної, — зазначила вона. — Навряд чи в умовах війни можна з упевненістю говорити про тривалість таких тенденцій, адже будь-яка серйозна подія може вплинути на ситуацію. Але зараз повинні констатувати, що ажіотажний попит на готівкову валюту пройшов».
За матеріалами:
УНІАН
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