Чи обвалиться курс долара в Україні: свіжий прогноз експерта — Finance.ua
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Чи обвалиться курс долара в Україні: свіжий прогноз експерта

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Чи обвалиться курс долара в Україні: свіжий прогноз експерта
Чи обвалиться курс долара в Україні: свіжий прогноз експерта
Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин впевнений, що курс долара в Україні найближчим часом коливатиметься на готівковому валютному ринку, але у межах 38 грн/дол., передає 24 канал.
«Звичайно, курс може і далі опуститися. Але це у тому випадку, коли на міжбанку зміцнюватиметься гривня», — зазначив він.
За його словами, ситуація на валютному ринку зараз стабільна.
«У Нацбанку досить сильні позиції в золотовалютних резервах, він повністю контролює ринок. Отже, на міжбанку ми бачимо досить стабільний тренд. Крім того, регулятор у середньому приблизно щотижня робить валютні інтервенції на 680 мільйонів доларів. І при цьому курс продовжує знижуватися. Втім, готівковий ринок живе своїм життям», — сказав експерт.
За матеріалами:
УНІАН
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