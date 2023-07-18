Чи небезпечно, якщо зарядний блок сильно нагрівається — Finance.ua

Чи небезпечно, якщо зарядний блок сильно нагрівається 18.07.2023, 02:09 — Особисті фінанси

Чи небезпечно, якщо зарядний блок сильно нагрівається

Кожен користувач смартфона помічав, що під час заряджання пристрою він нагрівається. Усі знають, що це норма. Однак виникає питання: «Чи може телефон перегрітися, загорітися, вибухнути?» Давайте розбиратися.

Норма чи небезпека

Отже, якщо під час заряджання пристрій нагрівається, то це нормально. Під час заряджання від USB деяке підвищення температури на самому блоці або на пристрої вважається прийнятним. Це звичайна фізика, адже під час перетворення струму зі змінного на постійний блок може нагрітися.

Наступне питання про те, чи можна користуватися пристроєм, поки він на зарядці. Ось цього робити не варто. Хоча, якщо щось термінове, то нічого критичного не станеться. Від цього трохи псується батарея, вона трохи повільніше заряджається, але ненадовго зайти можна.

Що ж робити, якщо під час заряджання пристрій нагрівається сильніше, ніж зазвичай? Це привід запідозрити щось недобре. Ваші дії залежать від того, що крім перегріву пристрою вас насторожує.

1. Гріється не тільки смартфон, а й блок зарядного пристрою. У цьому разі варто перевірити і те, і інше. Ваш смартфон та інша зарядка й інший смартфон з вашим аксесуаром. Якщо проблема в зарядці - замініть її, а якщо в смартфоні, який навіть з іншою справною зарядкою продовжує грітися, то варто звернутися в сервіс. Ймовірно, проблеми з батареєю. Подальше використання і заряджання пристрою може бути небезпечним.

2. Проблеми з блоком і розеткою. Сліди горіння або плавлення на пластикових частинах пристрою, які вставляються в розетку, свідчать про те, що несправне щось із двох: блок або розетка. Увімкніть в іншу розетку або змініть блок. Смартфон продовжує грітися? Шукайте іншу проблему.

Під час під'єднання телефона до зарядки чи немає сторонніх звуків із пристрою або від блока? Якщо є дзижчання, гул тощо, то це ознака несправності. Терміново відключіть смартфон від мережі і витягніть зарядний пристрій. З ними явно щось не так.

Якщо ж ви з’ясували, що проблема не в телефоні, а в розетці або блоці, то використання несправного аксесуара або ввімкнення до несправної розетки може призвести до короткого замикання, загоряння та інших сумних наслідків.

3. Блок у порядку (ви перевірили), розетка в порядку (інші прилади працюють нормально), при цьому пристрій продовжує грітися під час заряджання. Проблема може бути в несправності самого акумулятора пристрою. Тут допоможуть тільки фахівці сервісного центру, які розберуть пристрій, знайдуть проблему і усунуть її. Якщо ви продовжите користуватися несправним смартфоном, то батарея може здутися, вибухнути тощо.

Що можна зробити

Є деякі рішення, які можуть допомогти виправити ситуацію, якщо не йдеться про явну несправність пристрою, аксесуара або роз'єму електричної мережі.

1. Вимкніть режим швидкого заряджання. Так, смартфон заряджатиметься повільніше, зате це може розв’язати проблему з перегрівом.

2. Прямі сонячні промені або висока температура в приміщенні, де ви заряджаєте телефон, також може призвести до перегріву. Почитайте інструкцію до пристрою, де сказано, за якої температури експлуатація буде безпечною і не призведе до такої проблеми, як перегрів.

3. Навіть якщо немає очевидної несправності зарядного пристрою, варто пам’ятати, що тільки оригінальні аксесуари гарантують безпечне використання. Тож, якщо у вашому випадку зарядка від іншого смартфона, поміняйте її на «рідну».

Якщо не хочете гадати, що підвищує температуру у вашому смартфоні під час заряджання, то ви завжди можете звернутися в сервісний центр. Там все з’ясують і виправлять.

iTechua За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.