Чи можуть заброньовані виїхати за кордон на відпочинок
Заброньовані працівники критичних підприємств можуть виїздити з країни не лише у відрядження, але й у відпустку.
Про це сказала адвокат АО «EvrikaLaw» Ольга Брус у коментарі Новини.LIVE.
Раніше заброньованим дозволяли виїжджати з України лише у відрядження. Однак тепер, як показує практика, такі особи можуть їхати закордон у відпустку.
Виїхати за кордон можна, якщо людина не порушує закон про мобілізацію та має всі потрібні документи такі як:
- закордонний біометричний паспорт;
- наказ про відрядження або відпустку;
- військово-обліковий документ з актуальними даними (у застосунку Резерв+);
- підтвердження бронювання (витяг із реєстру «Оберіг»).
Крім того, бронювання має діяти на весь час поїздки. Його статус перевіряють у реєстрі «Оберіг». Наказ про відрядження або відпустку обов’язковий. Мета поїздки повинна збігатися з документами.
Хто ще з чоловіків може виїхати
- Молодь (чоловіки 18 — 22 років): з серпня 2025 року вони можуть виїжджати за кордон без обмежень, якщо мають закордонний паспорт і військово-обліковий документ.
- Чоловіки, чиї близькі родичі загинули на війні: потрібні документи про родинні зв’язки, підтвердження загибелі чи зникнення та відмітка про відстрочку у військово-обліковому документі.
- Чоловіки з інвалідністю I — III груп: можуть виїхати за наявності довідки МСЕК та інших підтверджувальних документів.
- Супровідники людей з інвалідністю I — II груп: мають їхати разом з такими особами й мати документи про родинні зв’язки, догляд і відмітку про відстрочку.
- Чоловіки, які супроводжують дітей з інвалідністю або тяжкими хворобами: потрібні медичні довідки, документи про родинні зв’язки та військово-обліковий документ із VIN-кодом.
- Багатодітні батьки: можуть перетинати кордон без дітей, якщо мають їхні свідоцтва про народження та нотаріально завірені копії.
- Батьки, які живуть окремо від дітей: повинні надати рішення суду про аліменти, довідку про відсутність боргів або інші підтвердні документи.
- Чоловіки, зняті з військового обліку: можуть виїжджати за умови наявності всіх інших потрібних документів.
