Чи можуть отримати відстрочку чоловіки, які самі виховують дітей — Finance.ua

Чи можуть отримати відстрочку чоловіки, які самі виховують дітей Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Чи можуть отримати відстрочку чоловіки, які самі виховують дітей

Під час воєнного стану чоловіки в Україні мають право на відстрочку від мобілізації за певними сімейними обставинами. Зокрема, це стосується батьків, які самостійно виховують дитину до 18 років.

При цьому розлучення та проживання з дітьми окремо від їхньої матері не дає чоловікові право на відстрочку, пояснює адвокатка Ario Law Firm Зоряна Богдан.

Розлучення чи проживання матері за кордоном не підтверджують, що батько виховує дитину самостійно

Чинним законодавством України передбачено право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язаних, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років. Ця підстава для отримання відстрочки визначена у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Таких осіб можуть мобілізувати лише за їхньої згодою, звертає увагу юрист.

Для отримання відстрочки від призову необхідно надати докази самостійного виховання дитини, бо сам по собі факт розірвання шлюбу з матір'ю дитини жодним чином не може свідчити про наявність підстав для відстрочки, звертає увагу Зоряна Богдан.

«На жаль, на даний час непоодинокою є практика, коли подружжя умисно розривають шлюби з метою отримання вказаної підстави для відстрочки чоловіку. При цьому вони не усвідомлюють, що таким чином не доводиться факт відсутності участі матері у вихованні дитини чи наявність у батька статусу батька-одинака», — зауважує фахівець.

Так само не є рішенням для тих, хто намагається отримати відстрочку, подання позовів про визначення місця проживання дитини з батьком.

«За результатами розгляду таких справ суд лише встановлює, з ким із батьків проживатиме дитина, однак, не визначає наявність у батька статусу такого, що сам виховує дитину», — зазначає юрист.

Знаходження матері за кордоном також не підтвердить факту самостійного виховання дитини батьком.

Які документи доводять, що чоловік виховує дитину сам

«Варто зауважити, що чіткого визначення, хто саме може вважатися особою, яка самостійно виховує дитину (дітей) віком до 18 років, в українському законодавстві немає», — звертає увагу Зоряна Богдан.

Водночас, згідно із правовими нормами, документами, які підтверджують факт самостійного виховання батьком дитини (дітей) віком до 18 років є свідоцтво про народження дитини (дітей) та один з нижченаведених документів:

свідоцтво про смерть матері;

рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;

рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;

рішення суду про визнання матері безвісти зниклою;

рішення суду про оголошення матері померлою.

«Вказані документи об'єктивно дозволяють підтвердити факт відсутності участі матері у вихованні дитини та, як наслідок, наявність підстав для відстрочки від мобілізації для батька такої дитини», — пояснює адвокат.

Вона додає: якщо чоловік згодом вдруге одружився, то він вже не буде вважатися таким, що самостійно виховує дитину, тому у нього не буде підстав для отримання відстрочки.

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