Чи можна українцям їхати працювати в Європу без тимчасового захисту — Finance.ua

Чи можна українцям їхати працювати в Європу без тимчасового захисту Сьогодні 13:45 — Особисті фінанси

Українці разом із тимчасовим захистом в країнах Європи отримали і право працювати там. Втім, чимало людей шукають роботу за кордоном, але не хочуть оформлювати статус втікачів від війни.

Чи можуть українці їхати працевлаштовуватися в країнах Європи без отримання тимчасового захисту, TRAVEL РБК-Україна пояснила експерт міграційної платформи EWL.

На роботу за кордон можна їхати із робочою візою

Процедура працевлаштування для громадян України, які хочуть працювати за кордоном, а не їдуть у пошуках прихистку через війну, залишається фактично такою самою, як і до повномасштабного вторгнення, зазначає керівник відділу легалізації EWL Марія Кузенко.

«Українці можуть це робити на базі традиційних дозволів на роботу та документів, які легалізують їх перебування в європейській країні. Необхідний мінімум — це закордонний паспорт, основа для легального перебування (робоча віза, вид на проживання в європейській країні) і дозволи на роботу, які видають відповідні офіційні установи у європейських країнах на запит роботодавців», — пояснює фахівець.

У Польщі 3 із 6 місяців можна працювати на основі безвізового режиму за біометричним паспортом і дозволом на роботу. Ця можливість залишається такою ж, як і до 24 лютого 2022 року.

«Натомість слід зважати на те, що не всі консульства в Україні зараз оформлюють в Україні візи через війну. Наприклад, візовий відділ посольства Німеччини в Києві тимчасово зачинено і видача віз призупинена. Але громадяни України можуть оформити візи для перебування в Німеччині в її закордонних представництвах в інших країнах, наприклад у Польщі», — звертає увагу Марія Кузенко.

Українцям радять перед виїздом звертатися до консульства країни, до якої вони планують їхати на роботу, і переконатися, чи видають зараз візи.

Для біженців працевлаштування відбувається за спрощеною процедурою

Проте кращим рішенням і для працевлаштування за кордоном для громадян України є отримання тимчасового захисту в країні, де вони хочуть працювати, переконані в компанії.

«В такому випадку працевлаштування відбувається за спрощеною процедурою і швидше. Не потрібно чекати на видачу дозволів на роботу, оскільки тимчасовий захист дає право працювати без отримання спеціальних дозволів. Громадянин України більш захищений країною, яка його прихистила, і має більше пільг і можливостей», — зауважує спеціаліст із міграції.

В деяких країнах більшість роботодавців беруть на роботу українців, які мають тимчасовий захист. Наприклад — у Голландії, яка цього року досить активно стала працевлаштовувати громадян України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.