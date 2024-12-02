Чи можна повернути товар, придбаний зі знижкою — Finance.ua

Чи можна повернути товар, придбаний зі знижкою Сьогодні 08:33 — Особисті фінанси

Чи можна повернути товар, придбаний зі знижкою

Акції та рекламні знижки — ці безпрограшні методи залучення покупців завжди активно застосовують крамниці, особливо напередодні новорічних свят.

Покупці вже встигли звикнути до подібних заходів і активно роблять покупки, не зважаючи на звичний напис «Акційний товар поверненню й обміну не підлягає». Проте варто зазначити, що така позначка суперечить нормам чинного законодавства.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

Що каже закон

Відповідно до статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів», споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем.

За яких умов можливий обмін чи повернення

Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

Однак, це не стосується переліку товарів, які не підлягають обміну (поверненню) з підстав, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 р. № 172.

«Нагадуємо, якщо ваші права як споживача порушено та суб’єкт господарювання відмовляється задовольнити справедливі вимоги відповідно до чинного законодавства про захист прав споживачів — звертайтесь до Держпродспоживслужби та її територіальних органів», — наголосили у відомстві.

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