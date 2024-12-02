Чи можна повернути товар, придбаний зі знижкою — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи можна повернути товар, придбаний зі знижкою

Особисті фінанси
225
Чи можна повернути товар, придбаний зі знижкою
Чи можна повернути товар, придбаний зі знижкою
Акції та рекламні знижки — ці безпрограшні методи залучення покупців завжди активно застосовують крамниці, особливо напередодні новорічних свят.
Покупці вже встигли звикнути до подібних заходів і активно роблять покупки, не зважаючи на звичний напис «Акційний товар поверненню й обміну не підлягає». Проте варто зазначити, що така позначка суперечить нормам чинного законодавства.
Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

Що каже закон

Відповідно до статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів», споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.
Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем.

За яких умов можливий обмін чи повернення

  • Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.
  • Однак, це не стосується переліку товарів, які не підлягають обміну (поверненню) з підстав, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 р. № 172.
«Нагадуємо, якщо ваші права як споживача порушено та суб’єкт господарювання відмовляється задовольнити справедливі вимоги відповідно до чинного законодавства про захист прав споживачів — звертайтесь до Держпродспоживслужби та її територіальних органів», — наголосили у відомстві.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.