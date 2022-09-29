Чи можна подати заяву на повернення надміру сплаченого ЄСВ в е-формі — Finance.ua

Чи можна подати заяву на повернення надміру сплаченого ЄСВ в е-формі Вчора 08:29 — Казна та Політика

Чи можна подати заяву на повернення надміру сплаченого ЄСВ в е-формі

Платник податку може подати заяву про повернення помилково сплачених сум єдиного внеску онлайн.

Про це повідомляють фахівці Головного управління ДПС у Чернівецькій області.

Як зазначається, у разі надмірної або помилкової сплати сум єдиного внеску повернення здійснюється на підставі заяви платника.

Платник податку може подати заяву до територіального органу ДПС за місцем обліку в електронній формі через електронний кабінет.

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До заяви потрібно додати копію розрахункового документа, що підтверджує сплату коштів. Копія цього документа завіряється платником особисто.

Надсилати заяву можні через приватну частину Електронного кабінету, розміщеного на офіційному вебпорталі ДПС. Меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету дозволяє створити та надіслати довільну кореспонденцію (лист, заяву, запит тощо) до відповідного контролюючого органу.

Протягом одного робочого дня після надсилання електронної заяви до контролюючого органу платника буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації заяви.

Інформацію щодо отримання та реєстрації заяви в контролюючому органі платник може переглянути в вкладці «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи» Електронного кабінету.

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