Чи можна починати рух на автомобілі з непрогрітим двигуном — Finance.ua
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Чи можна починати рух на автомобілі з непрогрітим двигуном

Технології&Авто
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Правила експлуатації автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння суттєво змінилися за останнє десятиліття.
Стрілка температури охолоджувальної рідини, зручно розташована на панелі приладів, товсто натякає водію, коли і в який момент двигун можна піддавати навантаженням. Фокус полягає в тому, що фізика, уникнути впливу якої поки що не вдавалося нікому, наказує металу розширюватися при нагріванні. І необхідні зазори в начинці двигуна досягаються в певний момент. Тоді й тільки тоді можна сміливо тиснути на педаль акселератора.
Зрозуміло, що очікувати на «прибуття» стрілки на місце в статичному положенні не обов’язково: відірвалася, дійшла до нижньої позначки на шкалі — можна плавно розпочинати рух. Поки з дворів виповземо, машина прогріється повністю, увійде в робочий режим. Однак так буває не завжди: часом мотор з якихось причин до потрібної температури не прогрівається. Як правило, це відбувається в холодну пору року або в результаті несправностей.
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Також прямий вплив на температуру двигуна мають стан охолоджувальної рідини та моторної оливи.
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За матеріалами:
mmr.ua
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