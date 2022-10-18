Дизельні, бензинові чи електро: які нові авто купують українці — Finance.ua

Дизельні, бензинові чи електро: які нові авто купують українці Вчора 19:30 — Технології&Авто

Дизельні, бензинові чи електро: які нові авто купують українці

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій нових транспортних засобів та визначили, автівки з яким типом пального найчастіше обирали українці у вересні 2022 року.

Загальна тенденція, яка зберігається третій місяць поспіль, — це зменшення частки дизельних автомобілів у структурі продажів. За підсумками вересня українці придбали 30,6 тис. легковиків з дизельним двигуном, що складає 31% від загальної кількості. Ще в червні, коли діяло так зване нульове розмитнення, частка таких авто була зафіксована на рівні 53%.

Частка бензинових автомобілів навпаки зростає — у вересні їх купили 45,1 тис. (45,7%). Разом з автомобілями, оснащеними обладнанням для роботи на зрідженому газі (18,2 тис., 18,5%) і легковими автомобілями з гібридними двигунами (1,7 тис., 1,7%), вони складають абсолютну більшість — 51,2%.

Частка електромобілів склала 2,4 тис. (2,4%) від загальної кількості. Також стало менше автомобілів з газовими двигунами LPI, які були популярні в імпорті вживаних авто з Південної Кореї — 665 шт. за вересень (0,7%).

Внутрішні перепродажі

На внутрішньому ринку у вересні переважали бензинові автомобілі — таких угод було укладено 44,1% (34,8 тис.); із газовою установкою — у 21,9% випадків (17,3 тис.). Таким чином, у вересні дизельні автомобілі були в меншості: 31,2% (24,6 тис. угод).

Частка інших, більш екологічних типів двигуна на внутрішньому ринку поки незначна. Так, серед усіх автомобілів лише 1,1% були електричними (873 угоди), 1,1% — гібридними (850 угод) і 0,7% — виключно газовими (523 угоди).

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Загалом на внутрішньому ринку склалася досить стабільна ситуація: частка пального в структурі продажів хоч і змінюється, проте незначно. Серед тенденцій варто відзначити поступове зниження частки дизельних автомобілів, а точніше — повернення до показників, які існували на ринку до запровадження так званого нульового розмитнення.

Імпорт вживаних легковиків

У вересні найбільше з-за кордону привозили вживані легковики з бензиновим двигуном (8,4 тис., 51,7%). Автомобілів з газобалонним обладнанням імпортували ще 5,5% (885 шт.), а з гібридними двигунами — 2,6% (421 шт.).

Частка дизельних легковиків, після піку в травні цього року, знижується четвертий місяць поспіль. У вересні вона зафіксована на рівні 31,5% (5,1 тис.). Ввозити вживані автомобілі після скасування так званого нульового розмитнення економічно невигідно, особливо — з дизельними двигунами: акцизний податок на них удвічі вищий.

Газових автомобілів з системою LPI привезли лише 142 шт., що становить 0,9% від загальної кількості.

Натомість частка вживаних електромобілів з-за кордону встановила рекорд: як за кількістю (1,3 тис. шт.), так і за максимальною часткою в структурі імпорту — 7,8%. Тенденція до збільшення кількості електричних легковиків в імпорті вживаних авто простежується з травня, коли в Україні почалася паливна криза. Додатковим стимулом для купівлі вживаних електромобілів за кордоном сьогодні є відсутність податків на імпорт.

Нові легковики

Як і в інших категоріях авторинку, найпопулярнішими у вересні стали нові легкові автомобілі з бензиновими двигунами. Серед усіх вперше зареєстрованих за минулий місяць нових машин таких було 55,3% (1,9 тис. шт.). З гібридними двигунами було 11,9% (417 штук) машин, а із заводською газовою установкою — 1,8% (63 одиниці). Разом їх частка становить 68%.

Частка дизельних легковиків у імпорті нових машин зафіксована на рівні 23,5% (827 шт.).

Натомість частка електромобілів у вересні склала 7,5% — це другий найбільший показник в історії українського авторинку після травневого рекорду на тлі паливної кризи (тоді електрокари купували в 10,8% випадків).

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MMR За матеріалами:

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