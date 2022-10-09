Ринок нових авто: які машини обирають українці — Finance.ua

Ринок нових авто: які машини обирають українці Вчора 13:44 — Особисті фінанси

Ринок нових авто: які машини обирають українці

За період від кінця лютого й до вересня включно українці придбали 6555 нових авто через Auto.ria. Найбільше купували авто у липні місяці. У 2021 році за відповідний період було продано 14 000 авто, що майже у двічі більше.

Про це свідчить дослідження Auto.ria

Розглядаючи категорії і типи авто, найбільше пропозицій було із машинами типу кросовер. Минулого року ситуація була майже ідентична.

Інфографіка: Auto.ria

Що стосується географії, нові авто найбільше шукають в Києві, Львівській та Дніпропетровській областях.

Інфографіка: Auto.ria

Найпопулярніша модель серед нових авто за кількістю доданих пропозицій — Volkswagen Touareg, а за кількістю покупок — Renault Duster.

Інфографіка: Auto.ria

Найпопулярнішими електрокарами в категорії «Нові авто» за кількістю пропозицій стали наступні: Nissan Leaf, Volvo XC40 Recharge та Hyundai Kona Electric. Лідарами за придбанням стали Volkswagen ID.4, Hyundai Ioniq 5 та Nissan Leaf.

Усього було додано 208 пропозицій із моделями електричних авто від салонів. Щодо продажу, то відбулось 185 фактів покупок. У 2021 році додано 143 нові пропозиції електрокарів та відбулось 176 продажів.

Щодо гібридних авто, однозначний лідер Volvo XC 90. Кількість пропозицій перевищила 300, а продажів — 265. У 2021 році понад 600 пропозицій та 800 продажів.

Якщо говорити про інші типи пального, то лідери за пропозиціями і продажам — бензинові авто. Всього було додано понад 4250 пропозицій про продаж нових бензинових авто та 1580 дизельних авто. У 2021 році ситуація була наступною: понад 6270 пропозицій бензинових авто та 3450 пропозицій автомобілів із дизельним паливом. Варто додати, що нових авто на газу на AUTO.RIA не зафіксовано.

Що стосується цін на новенькі автівки, то станом на вересень ціни досягли найвищого показника, середня вартість — 1 217 000 грн, що у порівнянні із 2021 роком на 60% більше. Зростання досить прогнозоване, оскільки цілком залежить від курсу валют.

Інфографіка: Auto.ria

В підсумку варто зазначити, що електрокари цьогоріч мали суттєво більшу популярність ніж минулого року. Попит на нові авто зростає і подекуди перевищує пропозицію. В цілому, українці продовжують цікавитись, продавати та купляти транспорт. Кількість і пропозицій, і продажів має тенденцію до зростання.

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