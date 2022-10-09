Ринок нових авто: які машини обирають українці — Finance.ua

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Ринок нових авто: які машини обирають українці

Особисті фінанси
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Ринок нових авто: які машини обирають українці
Ринок нових авто: які машини обирають українці
За період від кінця лютого й до вересня включно українці придбали 6555 нових авто через Auto.ria. Найбільше купували авто у липні місяці. У 2021 році за відповідний період було продано 14 000 авто, що майже у двічі більше.
Про це свідчить дослідження Auto.ria.
Розглядаючи категорії і типи авто, найбільше пропозицій було із машинами типу кросовер. Минулого року ситуація була майже ідентична.
Інфографіка: Auto.ria
Інфографіка: Auto.ria
Що стосується географії, нові авто найбільше шукають в Києві, Львівській та Дніпропетровській областях.
Інфографіка: Auto.ria
Інфографіка: Auto.ria
Найпопулярніша модель серед нових авто за кількістю доданих пропозицій — Volkswagen Touareg, а за кількістю покупок — Renault Duster.
Інфографіка: Auto.ria
Інфографіка: Auto.ria
Найпопулярнішими електрокарами в категорії «Нові авто» за кількістю пропозицій стали наступні: Nissan Leaf, Volvo XC40 Recharge та Hyundai Kona Electric. Лідарами за придбанням стали Volkswagen ID.4, Hyundai Ioniq 5 та Nissan Leaf.
Усього було додано 208 пропозицій із моделями електричних авто від салонів. Щодо продажу, то відбулось 185 фактів покупок. У 2021 році додано 143 нові пропозиції електрокарів та відбулось 176 продажів.

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Щодо гібридних авто, однозначний лідер Volvo XC 90. Кількість пропозицій перевищила 300, а продажів — 265. У 2021 році понад 600 пропозицій та 800 продажів.
Якщо говорити про інші типи пального, то лідери за пропозиціями і продажам — бензинові авто. Всього було додано понад 4250 пропозицій про продаж нових бензинових авто та 1580 дизельних авто. У 2021 році ситуація була наступною: понад 6270 пропозицій бензинових авто та 3450 пропозицій автомобілів із дизельним паливом. Варто додати, що нових авто на газу на AUTO.RIA не зафіксовано.
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Що стосується цін на новенькі автівки, то станом на вересень ціни досягли найвищого показника, середня вартість — 1 217 000 грн, що у порівнянні із 2021 роком на 60% більше. Зростання досить прогнозоване, оскільки цілком залежить від курсу валют.
Інфографіка: Auto.ria
Інфографіка: Auto.ria
В підсумку варто зазначити, що електрокари цьогоріч мали суттєво більшу популярність ніж минулого року. Попит на нові авто зростає і подекуди перевищує пропозицію. В цілому, українці продовжують цікавитись, продавати та купляти транспорт. Кількість і пропозицій, і продажів має тенденцію до зростання.

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За матеріалами:
Finance.ua
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