Чи можна отримати земельну ділянку в умовах воєнного стану — Finance.ua

Чи можна отримати земельну ділянку в умовах воєнного стану Сьогодні 21:00 — Нерухомість

Українці, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, можуть отримати безоплатно земельну ділянку у загальному порядку, як і інші громадяни. Про це пише Мінюст.

Проте, відповідно до Земельного кодексу України, під час дії воєнного стану забороняється безоплатна передача земель державної та комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої передачі та розроблення такої документації.

На сьогоднішній день зберігається можливість обрати вільну ділянку для подальшого оформлення права власності. Якщо до 24 лютого 2022 року вільну ділянку землі можна було знайти на Публічній кадастровій карті, то зараз необхідно подати запит про надання публічної інформації до відповідних органів, зокрема органів державної влади, місцевого самоврядування чи державного агентства земельних ресурсів України.

Після закінчення дії воєнного стану і відміни заборони, для отримання земельної ділянки у власність потрібно діяти за наступним алгоритмом:

Знайти вільну земельну ділянку на Публічній кадастровій карті.

Подати до відповідного органу клопотання (заяву) про передачу у власність земельної ділянки, в якому вказати цільове призначення земельної ділянки, її орієнтовані розміри.

До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки.

Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні.

У разі отримання відмови, варто звернутись із запитом про надання публічної інформації щодо цієї конкретної земельної ділянки, яка, можливо, вже перебуває на стадії реєстрації іншою особою. В такому разі варто розпочати таку ж процедуру щодо іншої земельної ділянки, яка на публічній кадастровій карті вільна.

Після отримання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки необхідно звернутися до землевпорядників для виготовлення цього проекту.Протягом двох тижнів з дня отримання відповідним органом проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приймається рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність.

Заключний етап — реєстрація земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Статтею 121 Земельного кодексу України визначено, що громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:

не більше 2,0 га (для ведення особистого селянського господарства), не більше 0,12 га (для ведення садівництва),

у селах не більше 0,25 ге,

в селищах не більше 0,15 га,

в містах не більше 0,10 га (для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),

не більше 0,10 га (для індивідуального дачного будівництва),

не більше 0,01 га (для будівництва індивідуальних гаражів).

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