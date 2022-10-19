Чи можна не сплачувати борги спадкодавця — Finance.ua

Чи можна не сплачувати борги спадкодавця Вчора 21:01 — Казна та Політика

Чи можна не сплачувати борги спадкодавця

Приймаючи спадщину, варто бути готовим до того, що до її складу можуть увійти не тільки права померлого родича, але і його обов’язки. До прикладу, за життя спадкодавець позичив у когось певну суму грошей або взяв кредит у банку і до своєї смерті не встиг повернути борг, то цей обов’язок переходить до його спадкоємців.

Про це повідомляє Координаційний центр з надання правової допомоги.

«Спадкоємці зобов’язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину», — сказано в повідомленні.

Що це означає

Якщо вартість спадкового майна становить 100 тис. грн, а боргів у спадкодавця на 150 тис. грн, сплачувати спадкоємець буде лише 100 тис. грн.

Якщо ж спадкоємців декілька, то кожен із них зобов’язаний задовольнити вимоги кредитора особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині.

Вимоги кредитора спадкоємці зобов’язані задовольнити шляхом одноразового платежу, якщо домовленістю між спадкоємцями та кредитором інше не встановлено. У разі відмови від одноразового платежу суд за позовом кредитора звертає стягнення на майно, яке було передане спадкоємцям у натурі.

Дії кредитора спадкодавця

Кредитор спадкодавця повинен пред’явити свої вимоги до спадкоємця, який прийняв спадщину, не пізніше 6 місяців з дня одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину на все або частину спадкового майна незалежно від настання строку вимоги.

У випадку, коли кредитор спадкодавця не знав і не міг знати про прийняття спадщини або про одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину, він має право пред’явити свої вимоги до спадкоємця, який прийняв спадщину, протягом 6 місяців з дня, коли він дізнався про прийняття спадщини або про одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину.

Якщо ж протягом цього строку претензії не було пред’явлено, кредитори позбавляються права вимоги.

Якщо спадкоємець не хоче сплачувати борги спадкодавця

Спадкоємець за заповітом або за законом, який не бажає сплачувати борги спадкодавця, має право звернутися до нотаріуса із заявою про відмову від прийняття спадщини протягом строку у 6 місяців, який починається з часу відкриття спадщини (дня смерті спадкодавця).

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