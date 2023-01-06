Чи можна ламінувати документи: відповідь юристів — Finance.ua
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Чи можна ламінувати документи: відповідь юристів

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Чи можна ламінувати документи: відповідь юристів
Чи можна ламінувати документи: відповідь юристів
В умовах війни питання відновлення документів постає особливо гостро, бо займає чимало часу. У свою чергу українці все частіше цікавляться можливостями захисту документів від зовнішніх впливів. Юристи розповіли, чи можна ламінувати документи.
У законодавстві України відсутня пряма заборона ламінувати документи. Разом із тим чимало послуг і процедур вимагають пред’явлення саме оригіналів документів.
Що таке ламінування? Під час ламінування здійснюється нанесення на документ прозорої плівки. Відповідно — ідентифікація справжності печаток та підписів утруднюється або стає неможливою. Отже, відмова у прийнятті заламінованого документу є цілком обґрунтованою.
При цьому, це не стосується документів, які первинно виготовлені із полімерного матеріалу (полікарбонату), зокрема таких:
  • паспорт громадянина України у формі ID-картки;
  • посвідчення водія;
  • міжнародне посвідчення водія;
  • пенсійне посвідчення тощо.
Ламінування документів також стане на заваді у випадку потреби апостилювання документів.
Отже, як би не хотілося зберегти документи у охайному та презентабельному стану, Юридичний порадник для ВПО не рекомендує їх ламінувати.
За матеріалами:
Finance.ua
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