Чи можна ламінувати документи: відповідь юристів — Finance.ua

Чи можна ламінувати документи: відповідь юристів Сьогодні 07:18 — Особисті фінанси

Чи можна ламінувати документи: відповідь юристів

В умовах війни питання відновлення документів постає особливо гостро, бо займає чимало часу. У свою чергу українці все частіше цікавляться можливостями захисту документів від зовнішніх впливів. Юристи розповіли , чи можна ламінувати документи.

У законодавстві України відсутня пряма заборона ламінувати документи. Разом із тим чимало послуг і процедур вимагають пред’явлення саме оригіналів документів.

Що таке ламінування? Під час ламінування здійснюється нанесення на документ прозорої плівки. Відповідно — ідентифікація справжності печаток та підписів утруднюється або стає неможливою. Отже, відмова у прийнятті заламінованого документу є цілком обґрунтованою.

При цьому, це не стосується документів, які первинно виготовлені із полімерного матеріалу (полікарбонату), зокрема таких:

паспорт громадянина України у формі ID-картки;

посвідчення водія;



міжнародне посвідчення водія;



пенсійне посвідчення тощо.



Ламінування документів також стане на заваді у випадку потреби апостилювання документів.

Отже, як би не хотілося зберегти документи у охайному та презентабельному стану, Юридичний порадник для ВПО не рекомендує їх ламінувати.

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