Чи можливий розпуск Верховної Ради під час війни — відповідь Зеленського — Finance.ua
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Чи можливий розпуск Верховної Ради під час війни — відповідь Зеленського

Казна та Політика
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Президент України Володимир Зеленський наголосив, що народні депутати повинні займатися виключно своєю роботою та бути моральними авторитетами. Проте, на жаль, цього не відбувається.
Про це Зеленський сказав під час пресконференції.
За словами Президента, у Верховній Раді все ж є відсоток народних депутатів, які працюють та віддають голоси за великі реформи.
«Проте депутат, який гуляє, нічим не відрізняється від бізнесмена, який влаштовує салют на свій день народження», — зазначив він.
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Зеленський додав, що він не може розпустити усіх депутатів, бо вибори під час війни проводити не можна.
Водночас, він погодився з тим, що деякі депутати не виконують своїх обов’язків.
Президент висловив думку, що державні діячі мають бути моральним прикладом для суспільства. Однак, він погодився з тим, що не всі дотримуються цього принципу.
Уряд працює над скороченням кількості чиновників. Проте, якщо чиновників стане зовсім мало, то державою керувати стане складніше.
За матеріалами:
Novyny.live
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