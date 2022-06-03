Чи мають право публічні службовці отримувати грошову допомогу за кордоном - роз’яснення НАЗК — Finance.ua
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Чи мають право публічні службовці отримувати грошову допомогу за кордоном - роз’яснення НАЗК

Вчора 08:31Особисті фінанси
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Чи мають право публічні службовці отримувати грошову допомогу за кордоном - роз’яснення НАЗКЧи мають право публічні службовці отримувати грошову допомогу за кордоном - роз’яснення НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції на сторінці у Facebook пояснило, чи мають право публічні службовці отримувати грошову допомогу за кордоном.
Багато жінок-посадовців, які не можуть виконувати свої обов’язки через те, що їх місто опинилося в окупації або ж знаходиться на лінії вогню, були змушені перебратися за кордон.
Як пояснюють у НАЗК, публічні службовиці, які пішли у вимушений простій чи відпустку та тимчасово переїхали до іншої країни можуть отримувати грошові виплати посадовцям, не порушуючи при цьому антикорупційного законодавства.
«Посадовиця не порушує антикорупційні обмеження, отримуючи за кордоном грошові виплати чи іншу матеріальну допомогу. Публічні службовці мають право на соціальні виплати не зважаючи на те, що вони отримують їх за кордоном», — сказано в повідомленні.

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У відомсті пояснили, що соціальну допомогу можна отримувати не лише у грошових виплатах, але й речами. Водночас соціальні виплати у грошовій формі потрібно декларувати, оскільки вони є доходом.
«Це правило застосовується до виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) від міжнародних організацій. Наприклад, якщо посадовиця, яка отримала статус ВПО, хоче отримувати допомогу від ООН, це ніяк не порушує вимоги антикорупційного законодавства», — додали там.
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За матеріалами: Finance.ua
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