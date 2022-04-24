Чи має особа право працевлаштування за кордоном під час воєнного стану — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Чи має особа право працевлаштування за кордоном під час воєнного стану

Вчора 19:05Особисті фінанси
4074
Чи має особа право працевлаштування за кордоном під час воєнного стану.
Про це повідомило Управління Держпраці у Вінницькій області.
Громадяни України мають право займатися трудовою діяльністю за кордоном, якщо така діяльність не заборонена законодавством України та держави перебування.
Права громадян України, які працюють за кордоном, захищаються законодавством України та держави перебування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. (стаття 10 Закону України від 5 липня 2012 року № 5067-VI «Про зайнятість населення»).

Довідка Finance.ua:

  • Як знайти роботу в умовах війни: практичні поради. Як виявило нещодавнє дослідження Work.ua, 18% шукачів через війну складно зорієнтуватися, вони не знають, де та як шукати роботу. Тому експерти дали поради, як діяти за поточних обставин.
  • Відтепер отримати витяг про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості або перевірити таку інформацію можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису онлайн.
Витяг про відсутність судимості може знадобитися:
  • під час оформлення на роботу;
  • для оформлення візи для виїзду за кордон;
  • для участі в тендері;
  • для усиновлення, встановлення опіки;
  • для оформлення громадянства;
  • для оформлення або поновлення документів тощо.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛
За матеріалами: Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.