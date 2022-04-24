Чи має особа право працевлаштування за кордоном під час воєнного стану — Finance.ua

Чи має особа право працевлаштування за кордоном під час воєнного стану

Вчора 19:05 — Особисті фінанси

Чи має особа право працевлаштування за кордоном під час воєнного стану.

Про це повідомило Управління Держпраці у Вінницькій області.

Громадяни України мають право займатися трудовою діяльністю за кордоном, якщо така діяльність не заборонена законодавством України та держави перебування.

Права громадян України, які працюють за кордоном, захищаються законодавством України та держави перебування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. (стаття 10 Закону України від 5 липня 2012 року № 5067-VI «Про зайнятість населення»).

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Відтепер отримати витяг про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості або перевірити таку інформацію можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису онлайн.

Витяг про відсутність судимості може знадобитися:

під час оформлення на роботу;

для оформлення візи для виїзду за кордон;

для участі в тендері;

для усиновлення, встановлення опіки;

для оформлення громадянства;

для оформлення або поновлення документів тощо.

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