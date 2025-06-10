Чи готові українці на територіальні поступки заради миру — опитування (інфографіка) — Finance.ua
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Чи готові українці на територіальні поступки заради миру — опитування (інфографіка)

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Чи готові українці на територіальні поступки заради миру — опитування (інфографіка)
Чи готові українці на територіальні поступки заради миру — опитування (інфографіка)
52% українців категорично проти жодних територіальних поступок (у лютому 2025 року — 50%). Готові прийняти певні територіальні втрати — 38% (у лютому 2025 року — 39%).
Про це йдеться в опитуванні КМІС.
Якщо мова йде офіційне визнання окремих територій частиною росії, то переважна більшість (68%) будуть проти.
  • Готові прийняти — 24% (зазначимо, що ми говоримо про «окремі території», а не всі окуповані території; залежно від територій може бути істотна диференціація).
  • Також абсолютна більшість — 78% - відкидають передачу під контроль росії територій, які контролюються Україною. Готові прийняти — лише 15%.
Єдиний варіант, де принаймні є простір для дискусій — де-факто визнання контролю росії без визнання де-юре. Навіть у цьому випадку 43% готові прийняти, а категорично проти — 48%.
Проте як показували інші опитування КМІС, якщо «мирний план» буде включати гарантії безпеки та інші важливі для майбутнього України складові, то без ентузіазму, але більше половини можуть прийняти такий сценарій завершення війни.
Таким чином, з точки зору громадської думки будь-який варіант, який буде включати офіційне визнання українських територій частиною росії або тим більше передачу під контроль росії неокупованих територій — буде відкинутий.
Проте українці зберігають здорову гнучкість і навіть у контексті контролю територій готові до обговорення компромісного варіанту визнання де-факто контролю росії без його визнання де-юре.
Чи готові українці на територіальні поступки заради миру — опитування (інфографіка)
За матеріалами:
Finance.ua
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