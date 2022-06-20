Чи достатньо в Україні готівки: коментар НБУ — Finance.ua

Банківська система залишається ліквідною: обсяг живих грошей банків сьогодні перевищує 230 млрд гривень.
Про це в інтерв’ю 24tv.ua заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.
За словами Катерини Рожкової, завдяки тому, що «живі гроші банків» сьогодні перевищують 230 мільярдів гривень, фінустанови вільно та безперебійно оперують як безготівковими розрахунками, так і операціями, пов’язаними з видачею готівки.
У той же час, зазначає перший заступник голови НБУ, через активні обстріли та бойові дії в перші тижні війни з фізичною доставкою готівки виникали певні складнощі.
«Майже все перестало працювати, люди перестали ходити вулицями, зачинялися магазини, не всі відділення банків працювали. До того ж мережі магазинів, заправок, не розуміючи, чи працюватиме банківська система, перестали приймати карти. Вони вимагали готівку», — додає співрозмовниця видання.
Великою мірою, пояснює Рожкова, це зумовлено значними соціальними виплатами, які здійснює уряд. Йдеться про допомогу вимушеним переселенцям, підвищення заробітних плат військовим, медикам та інші виплати.
«Бізнес також на початку війни надавав підтримку своїм працівникам, виплачуючи фінансову допомогу та авансуючи виплату заробітних плат. І частково це теж кошти, які повернулися до системи», — зазначає заступник голови НБУ.