Чи достатньо в Україні готівки: коментар НБУ — Finance.ua

Чи достатньо в Україні готівки: коментар НБУ

Вчора 15:45 — Казна та Політика

Чи достатньо в Україні готівки: коментар НБУ

Банківська система залишається ліквідною: обсяг живих грошей банків сьогодні перевищує 230 млрд гривень.

Про це в інтерв’ю 24tv.ua заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

За словами Катерини Рожкової, завдяки тому, що «живі гроші банків» сьогодні перевищують 230 мільярдів гривень, фінустанови вільно та безперебійно оперують як безготівковими розрахунками, так і операціями, пов’язаними з видачею готівки.

Читайте також Долар може «погладшати»: експерт спрогнозував курс на осінь

У той же час, зазначає перший заступник голови НБУ, через активні обстріли та бойові дії в перші тижні війни з фізичною доставкою готівки виникали певні складнощі.

«Майже все перестало працювати, люди перестали ходити вулицями, зачинялися магазини, не всі відділення банків працювали. До того ж мережі магазинів, заправок, не розуміючи, чи працюватиме банківська система, перестали приймати карти. Вони вимагали готівку», — додає співрозмовниця видання.

Наразі, за її словами, для більшості регіонів питання доставки готівки вирішено.

«Водночас у нас залишається питання доставки готівки до регіонів, які є тимчасово окупованими», — каже Катерина Рожкова.

Що ж до залишків на вкладах фізичних осіб у банківській системі, то, за словами заступника голови НБУ, тут зростання з початку війни склало майже 74 млрд гривень.

Великою мірою, пояснює Рожкова, це зумовлено значними соціальними виплатами, які здійснює уряд. Йдеться про допомогу вимушеним переселенцям, підвищення заробітних плат військовим, медикам та інші виплати.

«Бізнес також на початку війни надавав підтримку своїм працівникам, виплачуючи фінансову допомогу та авансуючи виплату заробітних плат. І частково це теж кошти, які повернулися до системи», — зазначає заступник голови НБУ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.