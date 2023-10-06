Чи чекати українцям електронні повістки: у Раді вказали на нюанси — Finance.ua

Чи чекати українцям електронні повістки: у Раді вказали на нюанси Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

Чи чекати українцям електронні повістки: у Раді вказали на нюанси

Мобілізація в Україні триває, але запроваджувати електронні повістки поки не пропонували. Якщо така ініціатива буде реалізована, то е-повістки мають приходити на смартфони.

Для запровадження електронних повісток у нашій державі необхідно вносити зміни у законодавство, розповів народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі телемарафону.

«Зараз згідно із законодавством військком має підписати повістку конкретній людині…, і військовослужбовці мають прийти до нього додому особисто його побачити, передати, він має поставити підпис. Тоді ця повістка вважається врученою», — зазначив нардеп.

За його словами, можливо, у когось є плани щодо запровадження електронних повісток, «і ці плани будуть якось реалізовуватись».

«Я про це не знаю. Але, ми ж розуміємо, що якщо ці електронні повістки будуть, то вони мають приходити кудись — в „Дію“ там, на смартфон. Тому почнуться питання… Хто не хоче йти в армію, можуть видаляти або не користуватися. Ми розуміємо, що не у всіх вони є. Тому, як це перевірити, я не знаю…» — підкреслив парламентар.

Довідка Finance.ua:

в Україні почне працювати електронний реєстр військовозобов'язаних. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров говорив, що базу призовників заповнили на понад 90%. Чиновник підкреслив, що система повністю захищена;

раніше керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік стверджував, що українцям не приходитимуть повістки у «Дію».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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