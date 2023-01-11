Чи будуть індексовані доходи українців на рівень інфляції у 2023 році: роз’яснення Держпраці — Finance.ua
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Чи будуть індексовані доходи українців на рівень інфляції у 2023 році: роз’яснення Держпраці

Особисті фінанси
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Чи будуть індексовані доходи українців на рівень інфляції у 2023 році: роз’яснення Держпраці
Чи будуть індексовані доходи українців на рівень інфляції у 2023 році: роз’яснення Держпраці
Державний бюджет України на 2023 році передбачає зупинення дії закону «Про індексацію грошових доходів населення». Це стосується зарплат, пенсій, стипендій, аліментів та інших виплат.
Про це повідомила Державна служби з питань праці.
Як зазначили в Держпраці, усі роботодавці звільнені на 2023 рік від обов’язків щодо нарахування індексації заробітної плати.
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Водночас зупинення дії закону «Про індексацію грошових доходів населення» торкнеться не лише заробітної плати, це стосуватиметься й усіх інших доходів фізичних осіб, які індексують за цим законом.
Зокрема:
  • пенсії;
  • стипендії;
  • грошове забезпечення;
  • суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, крім щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим) та членам їхніх сімей і пенсій, які індексуються відповідно до закону за цими видами страхування;
  • суми відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, крім суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
  • розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі.
"Разом з тим, власник або уповноважений ним орган може прийняти рішення про додаткові стимулюючі виплати у зв’язку з високим рівнем інфляції в Україні",- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, індексація грошових доходів населення — механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг.
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За матеріалами:
Finance.ua
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