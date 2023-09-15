Чверть розстрочок, які беруть українці, припадають на купівлю смартфонів — Приватбанк — Finance.ua
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Чверть розстрочок, які беруть українці, припадають на купівлю смартфонів — Приватбанк

Кредит&Депозит
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Клієнти державного Приватбанку щомісяця купують у розстрочку товари на 1,6 мільярда гривень, майже чверть з них — на придбання смартфонів.
Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.
За словам Сергія Макаренко, керівника Напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку, середня вартість товарів, які купуються за програми розстрочки, становить трохи більше 13 тис грн. А загальна сума позик за програмами банку «Оплата частинами» та «Миттєва розстрочка» становить майже 1,6 млрд грн.
Майже 23% користувачів послуги онлайн-кредитування Приватбанку оформляють розстрочку на купівлю смартфонів, близько 9% - на придбання ноутбуків та іншої електроніки та комп’ютерної техніки, та 6% - на купівлю великої побутової техніки.
Оформити розстрочку від банку можна на сайтах та в магазинах всіх найбільших українських мереж з продажу техніки, мобільних телефонів, одягу, взуття та інших товарів.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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