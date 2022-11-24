Чверть будинків Києва все ще без світла: ситуація в столиці — Finance.ua

Чверть будинків Києва все ще без світла: ситуація в столиці
Як повідомляє КМВА (Київська міська військова адміністрація), без електропостачання, в режимі аварійного відключення залишається 70% житлового фонду міста.
Громадський транспорт працює — як підземний, так і наземний. Замість трамваїв, з метою економії електроенергії на їхні маршрути вийшли автобуси.
На лівому березі Києва водопостачання відновили.
На правому березі подачу води повністю відновлять у перший половині дня.
Усі аварійні бригади та комунальні служби міста працюють над ліквідацією наслідків вчорашньої ракетної атаки на столицю.
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