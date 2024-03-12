Чотири європейські країни вкладуть в Індію $100 мільярдів — Finance.ua

Чотири європейські країни вкладуть в Індію $100 мільярдів Сьогодні 23:39 — Світ

Чотири європейські країни вкладуть в Індію $100 мільярдів

Чотири держави Європи пообіцяли протягом 15 років спільно інвестувати в економіку Індії близько 100 млрд дол. США.

Про це пише Сіньхуа

Зазначається, що виділення цих коштів передбачено новою торговельною угодою, укладеною між Індією та Європейською асоціацією вільної торгівлі (EFTA), до якої входять Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн.

«В угоді йдеться про зобов’язання держав EFTA вкласти в Індію 100 млрд дол. протягом наступних 15 років й сприяти цими інвестиціями безпосередньому створенню в Індії 1 млн робочих місць», — йдеться у матеріалі.

За словами прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, ця угода «символізує нашу спільну відданість відкритій, чесній та справедливій торгівлі, а також забезпеченню зростання й працевлаштування для молоді».

Сіньхуа додає, що серед чотирьох членів EFTA, найбільшим торговельним партнером Індії наразі є Швейцарія.

Укрінформ За матеріалами:

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