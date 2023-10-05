Чотири корейські автовиробники відкликають майже 8000 автівок через несправні деталі — Finance.ua
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Чотири корейські автовиробники відкликають майже 8000 автівок через несправні деталі

Технології&Авто
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Чотири корейські автовиробники відкликають майже 8000 автівок через несправні деталі
Чотири корейські автовиробники відкликають майже 8000 автівок через несправні деталі
Найбільші корейські автовиробники Kia Motors, Volkswagen Group Korea, Stellantis Korea та EVion відкличуть майже 8 тисяч автомобілів через несправні компоненти, які можуть призвести до аварій.
Про це з посиланням на Міністерство транспорту Південної Кореї повідомляє Korea Times.
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Чотири компанії добровільно відкликають загалом 7913 автівок п’яти різних моделей через ряд проблем, серед яких високий ризик загоряння в акумуляторному блоці електрокара Kia Soul EV, несправність системи пасків безпеки в позашляховику Jeep Grand Cherokee Stellantis та негаразди в системі живлення електробуса EVion.
Stellantis, спільне підприємство американського автовиробника Fiat Chrysler Automobiles і французького PSA Group, продає у Південній Кореї моделі Jeep, Peugeot і DS. DS спочатку був представлений як преміум підбренд Citroen, а пізніше став самостійним брендом.
За матеріалами:
Укрінформ
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