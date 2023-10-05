Чотири корейські автовиробники відкликають майже 8000 автівок через несправні деталі — Finance.ua

Чотири корейські автовиробники відкликають майже 8000 автівок через несправні деталі Сьогодні 23:07 — Технології&Авто

Чотири корейські автовиробники відкликають майже 8000 автівок через несправні деталі

Найбільші корейські автовиробники Kia Motors, Volkswagen Group Korea, Stellantis Korea та EVion відкличуть майже 8 тисяч автомобілів через несправні компоненти, які можуть призвести до аварій.

Про це з посиланням на Міністерство транспорту Південної Кореї повідомляє Korea Times

Чотири компанії добровільно відкликають загалом 7913 автівок п’яти різних моделей через ряд проблем, серед яких високий ризик загоряння в акумуляторному блоці електрокара Kia Soul EV, несправність системи пасків безпеки в позашляховику Jeep Grand Cherokee Stellantis та негаразди в системі живлення електробуса EVion.

Stellantis, спільне підприємство американського автовиробника Fiat Chrysler Automobiles і французького PSA Group, продає у Південній Кореї моделі Jeep, Peugeot і DS. DS спочатку був представлений як преміум підбренд Citroen, а пізніше став самостійним брендом.

Укрінформ За матеріалами:

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