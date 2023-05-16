«Чорний день в історії суду»: Верховний Суд ініціював висловлення недовіри Всеволоду Князєву — Finance.ua

«Чорний день в історії суду»: Верховний Суд ініціював висловлення недовіри Всеволоду Князєву Сьогодні 18:00 — Казна та Політика

«Чорний день в історії суду»: Верховний Суд ініціював висловлення недовіри Всеволоду Князєву

Верховний Суд України зібрав пленум через справу про корупцію у ВС, де фігурує очільник судової установи Всеволод Князєв.

Про це йдеться у трансляції позачергового засідання Пленуму Верховного Суду 16 травня.

Секретар Пленуму Верховного Суду Дмитро Луспеник оголосив заяву суду, що установа бере на себе повну відповідальність «за події, що відбуваються у зв’язку з ймовірними корупційними діяннями його окремих представників», а судді ВС «шоковані зазначеними подіями».

Судді ВС зазначили, що співпрацюють зі слідством та діють за принципом самоочищення.

«Це чорний день в історії суду. Ми мусимо бути гідними та витримати цей удар», — йдеться у заяві.

Зазначимо, рішення про недовіру не позбавить Князєва статусу судді Верховного Суду, а лише позбавить посади очільника. Надалі нового Голову В С мають обрати відповідно до норм законодавства про проведення такого конкурсу.

Довідка Finance.ua:

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрили «масштабну корупцію» у Верховному Суді;

загальна сума хабаря склала майже 2,7 мільйона доларів. 15 травня, коли передавали другу частину хабаря у 450 тисяч доларів, правоохоронці зафіксували це «на гарячому».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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