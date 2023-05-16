«Чорний день в історії суду»: Верховний Суд ініціював висловлення недовіри Всеволоду Князєву — Finance.ua
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«Чорний день в історії суду»: Верховний Суд ініціював висловлення недовіри Всеволоду Князєву

Казна та Політика
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«Чорний день в історії суду»: Верховний Суд ініціював висловлення недовіри Всеволоду Князєву
«Чорний день в історії суду»: Верховний Суд ініціював висловлення недовіри Всеволоду Князєву
Верховний Суд України зібрав пленум через справу про корупцію у ВС, де фігурує очільник судової установи Всеволод Князєв.
Про це йдеться у трансляції позачергового засідання Пленуму Верховного Суду 16 травня.
Секретар Пленуму Верховного Суду Дмитро Луспеник оголосив заяву суду, що установа бере на себе повну відповідальність «за події, що відбуваються у зв’язку з ймовірними корупційними діяннями його окремих представників», а судді ВС «шоковані зазначеними подіями».
Судді ВС зазначили, що співпрацюють зі слідством та діють за принципом самоочищення.
«Це чорний день в історії суду. Ми мусимо бути гідними та витримати цей удар», — йдеться у заяві.
Зазначимо, рішення про недовіру не позбавить Князєва статусу судді Верховного Суду, а лише позбавить посади очільника. Надалі нового Голову В С мають обрати відповідно до норм законодавства про проведення такого конкурсу.

Довідка Finance.ua:

  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрили «масштабну корупцію» у Верховному Суді;
  • загальна сума хабаря склала майже 2,7 мільйона доларів. 15 травня, коли передавали другу частину хабаря у 450 тисяч доларів, правоохоронці зафіксували це «на гарячому».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
hromadske.tv
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