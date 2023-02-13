Чорногорія закрила програму «золотих паспортів» — Finance.ua

Чорногорія закрила програму «золотих паспортів» Сьогодні 10:32 — Світ

Чорногорія закрила програму «золотих паспортів»

У Чорногорії 31 грудня 2022 року завершилася дія Спеціальної програми, яка дозволяла отримати громадянство цієї країни в обмін на інвестиції у її економіку та нерухомість.

Про це йдеться у звіті про участь чорногорської делегації у засіданні Комітету стабілізації та асоціації Євросоюзу у Брюсселі, пише російська редакція Forbes.

У документі вказано, що влада країни повідомила ЄС про завершення програми.

Наразі Чорногорія претендує на вступ до Євросоюзу. У 2017 році країна офіційно вступила до НАТО.

За умовами програми, для отримання громадянства Чорногорії потрібно було інвестувати в нерухомість у країні від 250 тис. євро на півночі та в центрі країни та від 450 тис. євро на узбережжі, а також сплатити внесок у розмірі 200 тис. євро у чорногорські державні фонди.

Чорногорія була однією з небагатьох країн Європи, яка дозволяє отримати громадянство в обмін на інвестиції. Програму запустили у 2019 році, але паспорти почали видавати лише після зняття карантину через коронавірус у 2020 році.

Ця програма була найбільш популярна серед росіян. Так, у 2022 році паспорти Чорногорії з різних підстав отримали трохи більше 400 осіб. Приблизно у кожного третього (140 осіб) країною походження було вказано росію.

Довідка Finance.ua:

раніше влада Кіпру позбавила громадянства 222 заможних інвесторів та членів їхніх родин в межах зусиль, спрямованих на відновлення репутації, заплямованої програмою «інвестиції в обмін на паспорти», яка, як з’ясувалося під час розслідування, незаконно надавала громадянство в сотнях випадків.

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