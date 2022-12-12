Болгарія анулювала 12 "золотих паспортів" — Finance.ua
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Болгарія анулювала 12 "золотих паспортів"

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Болгарія анулювала 12 "золотих паспортів"
Болгарія анулювала 12 "золотих паспортів"
Болгарія анулювала 12 золотих паспортів, питання щодо ще п’яти перебувають у стадії розгляду.
Про це повідомив міністр юстиції Крум Зарьков, пише Euractiv.
Міністр пояснив Болгарській телеграфній агенції, що Болгарія видала трохи більше ніж 120 таких паспортів для інвестицій. Спірна програма була нещодавно відкладена через критику з боку Європейської комісії та кілька порушень, виявлених при наданні громадянства багатим інвесторам з третіх країн.
Наразі Державне агентство національної безпеки країни (SANS) перевіряє кожен із виданих паспортів, але інформації про те, у кого анулювали паспорт і чому, не надходило.
Влітку 2021 року виконуючий обов’язки міністра юстиції Янакі Стойлов передав до SANS низку документів щодо золотих паспортів. На початку цього року Надія Йорданова, його наступниця в уряді Кирила Петкова, пояснила, що SANS виявило п’ять випадків серйозних порушень при отриманні болгарського громадянства, і розслідування продовжується. Стойлов повідомив у SANS про 47 підозрілих випадків.
«Міністерство юстиції продемонструвало, що коли надходять досить чіткі дані, ми без вагань направляємо пропозицію президенту про анулювання громадянства», — прокоментував Зарьков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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