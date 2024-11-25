Чорна пʼятниця: скільки українців планують покупки в цей день — Finance.ua
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Чорна пʼятниця: скільки українців планують покупки в цей день

Особисті фінанси
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Чорна пʼятниця: скільки українців планують покупки в цей день
Чорна пʼятниця: скільки українців планують покупки в цей день
На Чорну пʼятницю в цьому році 83% українців не планують покупок: з них 64% не вірять у знижки й ніколи не купують у цей день. Лише 4% опитаних планують купувати навіть більше, ніж у 2023 році.
Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber.
Відповіді на питання «Плануєте купувати більше чи менше, ніж торік?» розподілилися таким чином:
  • ніколи не купую в цей день, не вірю в такі знижки — 64%;
  • цьогоріч не планую нічого купувати — 19%;
  • приблизно в такому ж обсязі — 7%;
  • купуватиму менше, ніж торік — 6%;
  • купуватиму більше, ніж торік — 4%.
На питання «Якщо чекаєте на знижки до Чорної пʼятниці, що плануєте купити цьогоріч?» у 2024 році відповіді розподілилися таким чином:
  • одяг та взуття — 34%;
  • їжу та алкоголь — 13%;
  • ґаджети — 12%;
  • техніку для дому — 9%;
  • товари для дітей — 9%;
  • косметику, догляд за собою, вітаміни — 9%;
  • товари для домашніх улюбленців — 6%;
  • товари для дому та ремонту — 5%;
  • товари для авто — 2%;
  • підписки на сервіси та абонементи — 1%.
Нагадаємо, щороку, в останню п’ятницю листопада, настає всесвітній день розпродажів — «Чорна п’ятниця», який часто триває протягом вихідних. У цей період магазини пропонують товари зі знижками, що приваблює тисячі покупців. Як підготуватися та уникнути помилок під час покупок — читайте тут.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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