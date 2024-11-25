Чорна пʼятниця: скільки українців планують покупки в цей день — Finance.ua

Чорна пʼятниця: скільки українців планують покупки в цей день
На Чорну пʼятницю в цьому році 83% українців не планують покупок: з них 64% не вірять у знижки й ніколи не купують у цей день. Лише 4% опитаних планують купувати навіть більше, ніж у 2023 році.
Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber.
Відповіді на питання «Плануєте купувати більше чи менше, ніж торік?» розподілилися таким чином:
- ніколи не купую в цей день, не вірю в такі знижки — 64%;
- цьогоріч не планую нічого купувати — 19%;
- приблизно в такому ж обсязі — 7%;
- купуватиму менше, ніж торік — 6%;
- купуватиму більше, ніж торік — 4%.
На питання «Якщо чекаєте на знижки до Чорної пʼятниці, що плануєте купити цьогоріч?» у 2024 році відповіді розподілилися таким чином:
- одяг та взуття — 34%;
- їжу та алкоголь — 13%;
- ґаджети — 12%;
- техніку для дому — 9%;
- товари для дітей — 9%;
- косметику, догляд за собою, вітаміни — 9%;
- товари для домашніх улюбленців — 6%;
- товари для дому та ремонту — 5%;
- товари для авто — 2%;
- підписки на сервіси та абонементи — 1%.
Нагадаємо, щороку, в останню п’ятницю листопада, настає всесвітній день розпродажів — «Чорна п’ятниця», який часто триває протягом вихідних. У цей період магазини пропонують товари зі знижками, що приваблює тисячі покупців. Як підготуватися та уникнути помилок під час покупок — читайте тут.
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