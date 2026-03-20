Чому залишати зарядку без телефону в розетці небезпечно

Щодня ми підключаємо смартфони та інші гаджети до зарядного пристрою. Часто адаптер живлення не виймають із розетки місяцями — це незручно, особливо якщо розетка знаходиться внизу.

Але в чому ж полягає ризик залишеного в розетці адаптера?

Зношування компонентів

Навіть коли зарядний пристрій нічого не заряджає, він працює у так званому режимі очікування. Його елементи постійно під напругою, а це викликає невелике нагрівання. З часом такі компоненти, особливо конденсатори, деградують. Це скорочує ресурс зарядного пристрою. Варто врахувати, що зараз більшість смартфонів постачаються без зарядного пристрою, тому дбайливо ставитися до наявного адаптера особливо важливо.

Якість самого блоку живлення

Якщо в коробці немає зарядного пристрою, користувачі зазвичай купують найдешевший на ринку чи в переході. І тут криється головна небезпека. Я ніколи не забуду випадок, коли дешевий адаптер без навантаження вибухнув — на щастя, я був поруч. Якісні блоки живлення мають захист від стрибків напруги та надійну конструкцію з перевірених компонентів. Дешевий адаптер може бути зібраний без будь-яких тестів, і стрибок напруги здатен призвести до аварії.

Якщо ваш адаптер коштує дешево, його краще не залишати постійно в розетці, а під час зарядки стежити за пристроєм. Краще обирати перевірені бренди, як-от Anker, Ugreen, Baseus, або використовувати оригінальні зарядні пристрої, які ще додають до деяких комплектів.

Стрибки напруги

Якщо у вашому будинку немає стабілізатора чи захисту від перепадів напруги, залишати зарядний пристрій в розетці не варто. Різкий стрибок може викликати перегрів елементів і навіть пожежу. Особливо небезпечно під час грози у приватному будинку. Навіть перевірений адаптер не гарантує повної безпеки, адже є ризик заводського шлюбу — навіть iPhone може бути бракованим.

Витрата енергії

Постійно підключений зарядний пристрій споживає дуже мало енергії (приблизно 3 кВт·год на рік). Але якщо додати кілька блоків у великій родині та іншу техніку в режимі очікування, сума помітно зростає. За рік можна витратити стільки ж, скільки на місяць мобільного зв’язку або інтернету. А з точки зору принципу — навіщо платити за «повітря»?

Захист від дітей

Сучасні розетки можуть мати захист від дітей, а зарядні пристрої для смартфонів — ні. Дитина може пошкодити провід або вставити металевий предмет у USB-гніздо, що призведе до замикання та потенційної пожежі.

Найбезпечніше підключати зарядний пристрій до якісного мережевого фільтра з захистом і відключати його кнопкою, коли він не потрібен. Постійно залишати адаптер у розетці без нагляду не варто — будь-який пристрій може вийти з ладу несподівано.

