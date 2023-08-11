Чому в ЄС вимагають від біженців витяг з українського банку — Finance.ua

Чому в ЄС вимагають від біженців витяг з українського банку Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Українці, які отримують соціальну допомогу в країнах ЄС, нещодавно почали отримувати листи з вимогою надати виписку з банківського рахунку українського банку за останні три місяці. Фокус дізнався, що означають такі листи і кому врешті-решт доведеться повертати отриману в ЄС грошову допомогу.

Приклад

Киянка Марія з весни минулого року перебуває у Німеччині, де з родиною отримала прихисток. Каже, пільги для українців передбачають щомісячні виплати та окреме і доволі непогане житло. Нещодавно вона та її чоловік отримали листи від місцевих соціальних органів, де вказувалось на обов’язкове надання виписки з рахунку українського банку за три місяці, в іншому випадку усі пільги будуть скасовані.

Чому європейцям цікаві дані банківських рахунків біженців

Ольга Черевко, керівний партнер ЮК GLS, пояснює: надання пільг та соціальної допомоги українцям європейськими країнами регулюється їх внутрішнім законодавством. За умовами законодавства європейських країн, і Німеччина не є виключенням, право на соціальну допомогу мають тільки особи, які не мають ніяких доходів і активів, або мають доходи у розмірі нижче ніж прожитковий мінімум за законодавством тієї чи іншої європейської країни.

Соціальні виплати іноземцям — це добра воля країни, що прихистила біженців, а не її обов’язок, кажуть юристи

Взагалі, здійснення перевірки біженців, чи не отримують вони паралельно з виплатами інших доходів, — розповсюджена практика у різних країнах Євросоюзу. Зокрема, як повідомила експертка, податкова консультантка Олександра Томашевська, такі перевірки проводяться в Ірландії, Ісландії, Великобританії, Нідерландах.

Отже, верифікація даних біженців — це так званий стандарт, який дозволяє європейським країнам відокремити тих, хто дійсно потребує грошової допомоги, від тих, хто банально паразитує на європейській гостинності.

Як пояснив Олександр Курявий, керівний партнер юридичної компанії «Муренко, Курявий і Партнери», у Німеччині для отримання допомоги по безробіттю, соціальної допомоги та інших видів соціальної підтримки встановлюються певні критерії, які можуть включати в себе показники доходу, майнового стану тощо. Такі критерії закріплені в законах та нормативних актах, що регулюють соціальне забезпечення в країні.

У Німеччині діє Закон про соціальну допомогу, який передбачає, що отримувати виплати можуть:

безробітні працездатні;

особи, чий рівень доходу недостатній, щоб покривати оплату на житло, проїзд і гідне, за німецькими нормами, життя: потреби в харчуванні, одязі, засобах гігієни, предметах домашнього вжитку, а також потреби участі в соціальному та культурному житті громади.

Юристи зазначають: у Європі посилюють контроль за цільовим використанням коштів платників податків. Тому вимоги щодо підтвердження наявності та розміру доходів, як і перебування за місцем реєстрації, є цілком логічними та обґрунтованими.

«Соціальні виплати українським біженцям не є обов’язком країни, яка їх прихистила, а є її доброю волею, тож не слід ставитись до виплат, як до чогось обов’язкового», — каже Катерина Струкова, адвокат Stron Legal Services.

Як виписка з банку вплине на соціальні виплати

Якщо після надання соцслужбам у європейській країні банківської виписки з’ясується, що особа за весь час перебування в країні отримувала виплати, а паралельно — чималий дохід на картку українського банку, то цілком ймовірно, що виплати можуть бути скасовані. Ба більше, експерти попереджають: у біженців можуть запитати додаткові дані по рахунку, а ще — вимагати повернути отримані виплати за період, коли у них були підтверджені випискою з банку доходи.

Експерти вважають, що вимога країн щодо виписки з банківського рахунку продиктована ще й тим, що дуже часто самі отримувачі грошей від європейських платників податків порушують умови.

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uamedia За матеріалами:

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