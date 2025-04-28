Чому треба збільшити кількість критеріїв для потрапляння до «Клуб білого бізнесу» — Finance.ua

Чому треба збільшити кількість критеріїв для потрапляння до «Клуб білого бізнесу» Сьогодні 15:12

Чому треба збільшити кількість критеріїв для потрапляння до «Клуб білого бізнесу»

Необхідно збільшити кількість критеріїв для потрапляння до «Клуб білого бізнесу». Адже наразі критерії такі, що великий бізнес у цей клуб може потрапити, а малий і середній, — ні.

Про це повідомив голова ДПСУ Руслан Кравченко в інтерв’ю Економічній правді.

Також Кравченко прокоментував «Клуб білого бізнесу».

«Недавно в мене була зустріч з бізнесом у Житомирі. Там один керівник підприємства сказав таку фразу: «Я не в «білому» клубі, але й не в «чорному», бо сплачую податки. Ви — голова податкової, скажіть, хто я? Я сірий, чорний, білий, помаранчевий, рожевий чи голубий?» Я не міг йому відповісти. Закон гарний з точки зору підтримки бізнесу, який сплачує податки. Моя думка: необхідно збільшити кількість критеріїв для потрапляння до цього «клубу». Усі підприємства, які сплачують податки, — «білі», — сказав Кравченко.

Голова податкової зазначив, що наразі критерії такі, що великий бізнес у цей клуб може потрапити, а малий і середній, що тільки розвивається, — ні.

Кравченко зазначив, що якби він мав законодавчу ініціативу, то збільшив би кількість критеріїв, щоб більше бізнесу, який сплачує податки та працює в рамках закону, туди потрапило.

Економічна Правда За матеріалами:

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