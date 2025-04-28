Чому треба збільшити кількість критеріїв для потрапляння до «Клуб білого бізнесу» — Finance.ua
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Чому треба збільшити кількість критеріїв для потрапляння до «Клуб білого бізнесу»

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Чому треба збільшити кількість критеріїв для потрапляння до «Клуб білого бізнесу»
Чому треба збільшити кількість критеріїв для потрапляння до «Клуб білого бізнесу»
Необхідно збільшити кількість критеріїв для потрапляння до «Клуб білого бізнесу». Адже наразі критерії такі, що великий бізнес у цей клуб може потрапити, а малий і середній, — ні.
Про це повідомив голова ДПСУ Руслан Кравченко в інтерв’ю Економічній правді.
Також Кравченко прокоментував «Клуб білого бізнесу».
«Недавно в мене була зустріч з бізнесом у Житомирі. Там один керівник підприємства сказав таку фразу: «Я не в «білому» клубі, але й не в «чорному», бо сплачую податки. Ви — голова податкової, скажіть, хто я? Я сірий, чорний, білий, помаранчевий, рожевий чи голубий?» Я не міг йому відповісти. Закон гарний з точки зору підтримки бізнесу, який сплачує податки. Моя думка: необхідно збільшити кількість критеріїв для потрапляння до цього «клубу». Усі підприємства, які сплачують податки, — «білі», — сказав Кравченко.
Голова податкової зазначив, що наразі критерії такі, що великий бізнес у цей клуб може потрапити, а малий і середній, що тільки розвивається, — ні.
Кравченко зазначив, що якби він мав законодавчу ініціативу, то збільшив би кількість критеріїв, щоб більше бізнесу, який сплачує податки та працює в рамках закону, туди потрапило.
За матеріалами:
Економічна Правда
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