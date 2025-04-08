Чому смартфон перегрівається та як цього уникнути — Finance.ua

Чому смартфон перегрівається та як цього уникнути Сьогодні 22:35

Чому смартфон перегрівається та як цього уникнути

З настанням теплих днів ми частіше користуємося смартфонами на відкритому повітрі — слухаємо музику, знімаємо відео, спілкуємось у месенджерах. Але варто пам’ятати: як і людина, телефон може «перегрітись» від надмірного тепла та активного використання.

Надмірний перегрів шкодить не лише акумулятору, а й роботі всього пристрою: він починає гальмувати, швидко розряджається, може несподівано вимкнутись або, в гіршому випадку, взагалі не ввімкнутись після перегріву. Щоб уникнути подібного «теплового удару», варто дотримуватись кількох перевірених порад.

Що провокує перегрівання смартфона?

Існує кілька поширених причин, через які ваш телефон може перегріватися:

Пряме сонячне світло. Якщо залишити смартфон на сонці або в зачиненому автомобілі, температура всередині пристрою може піднятись до критичного рівня.

Якщо залишити смартфон на сонці або в зачиненому автомобілі, температура всередині пристрою може піднятись до критичного рівня. Інтенсивне використання . Довгі телефонні розмови, ігри, перегляд відео або робота декількох додатків одночасно сильно навантажують процесор.

. Довгі телефонні розмови, ігри, перегляд відео або робота декількох додатків одночасно сильно навантажують процесор. Перезарядка. Залишений на зарядці телефон після досягнення 100% також може перегріватися, особливо якщо ви використовуєте неоригінальний зарядний пристрій або є проблеми з кабелем.

Залишений на зарядці телефон після досягнення 100% також може перегріватися, особливо якщо ви використовуєте неоригінальний зарядний пристрій або є проблеми з кабелем. Фонові додатки. Додатки, які ви не використовуєте, але не закрили, продовжують працювати у фоновому режимі та створюють додаткове навантаження.

Як захистити смартфон від перегріву: 5 дієвих порад

1. Не залишайте телефон під сонцем

Уникайте ситуацій, коли смартфон перебуває під прямими променями сонця, особливо довгий час. Не кладіть його на панель автомобіля або на лавку в парку — краще сховати в сумку або кишеню.

2. Знизьте яскравість екрана

Максимальна яскравість — один із головних ворогів енергоефективності. Вона змушує батарею працювати активніше, що, в свою чергу, призводить до підвищення температури пристрою. Встановіть автоматичне регулювання яскравості або зменшіть її вручну. Також можна скоротити час до автоматичного вимкнення екрану. Додатково варто подумати про антивідблискову плівку — вона покращить видимість на сонці без потреби збільшувати яскравість.

3. Заряджайте лише перевіреними пристроями

Неякісні зарядні пристрої можуть не лише пошкодити батарею, а й спричинити перегрів. Завжди користуйтеся зарядкою від виробника або перевіреного бренду. Перевіряйте також стан кабелю та роз’єму — будь-які пошкодження можуть створити додаткові ризики.

4. Закривайте зайві додатки

Навіть якщо ви не користуєтеся додатком, він може залишатися активним у фоні й продовжувати споживати ресурси пристрою. Регулярно закривайте непотрібні програми:

На iPhone: проведіть пальцем угору знизу екрана та змахніть непотрібні додатки вгору. Якщо є кнопка «Home» — двічі натисніть її для перегляду відкритих вікон.

На Android: відкрийте меню активних додатків, провівши пальцем знизу вгору або натиснувши відповідну кнопку, і закрийте все зайве.

5. Оновлюйте додатки

Оновлення часто містять виправлення помилок і оптимізації, які зменшують навантаження на систему. Своєчасне оновлення програм — простий спосіб зробити телефон менш вразливим до перегріву та продовжити термін служби акумулятора.

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