Чому погана успішність дітей у школі загрожує економіці ЄС — Finance.ua

Чому погана успішність дітей у школі загрожує економіці ЄС Сьогодні 06:34 — Світ

Чому погана успішність дітей у школі загрожує економіці ЄС

Рівень знань дітей з математики та читання «значно погіршився» в більшості країн Європейського союзу. Це величезний ризик для економіки в майбутньому.

Видання Politico пише, що показники неуспішності — коли учні не досягають мінімального рівня знань — зростали впродовж останніх 12 років, а у 2022 році відбулося різке зниження базових навичок, можливо, унаслідок закриття шкіл через пандемію.

Наразі Євросоюз перебуває далеко від своєї мети щодо зниження рівня неуспішності до 15% до 2030 року. Майже кожен третій 15-річний підліток не має базових навичок у математиці, а кожен четвертий не може досягти мінімального рівня з читання та природничих наук.

Низька успішність несе загрозу продуктивності праці та конкурентоспроможності в середньостроковій перспективі. Роботодавці ж стверджують, що наявність кваліфікованих працівників має вирішальне значення, і вказують на те, що брак робочої сили стримує здатність компаній нарощувати виробництво.

«Таким чином, добре функціонуючі та ефективні системи освіти та підготовки мають вирішальне значення для навчання молоді та дорослих навичок, необхідних на ринку праці, для отримання якісних робочих місць, зокрема з урахуванням масштабних перетворень, з якими стикається ЄС», — ідеться в повідомленні.

Найнижчі показники успішності з математики — у Болгарії, на Кіпрі та в Румунії. Бідніші учні по всьому ЄС вчаться набагато гірше: у 2022 році майже половина з них не встигатиме з математики, що «значно більше, ніж 38,2% у 2018 році».

Однак зниження успішності торкнулося і більш забезпечених дітей. Існує проблема нестачі кваліфікованих учителів, яка «посилилася в останні кілька років, зокрема, пандемією COVID-19».

Уряди низки країн вживають заходів: Фінляндія запроваджує більш обов’язкові уроки, а Нідерланди планують виділяти по 500 євро на кожного учня школам, готовим поліпшити свої базові навички.

УНІАН За матеріалами:

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