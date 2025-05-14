Чому пенсія після індексації виявилася меншою за очікування: роз’яснення експерта — Finance.ua

Чому пенсія після індексації виявилася меншою за очікування: роз’яснення експерта Сьогодні 09:44 — Особисті фінанси

Чому пенсія після індексації виявилася меншою за очікування: роз’яснення експерта

У той час як Палата Верховного суду винесла зразкове рішення про неправильну індексацію цивільних пенсій у 2021−2024, після індексації пенсій на 11,5% у березні 2025 року багато пенсіонерів звертаються до редакції з питаннями, чому отримані суми не відповідають попереднім розрахункам. Деякі взагалі не побачили підвищення. Ситуацію роз’яснює пенсійний експерт, повідомляє профільне видання «На пенсії».

Так, до редакції видання надійшов лист від пенсіонера І. Кузьменка з Кіровоградської області, який детально виклав свої підрахунки. «Ось мої розрахунки: індивідуальний коефіцієнт зарплати — 1,65626, коефіцієнт стажу — 0,61417, середня зарплата по Україні, що застосовувалася в моєму випадку до 1 березня 2025 року, — 7994,47 гривні. Основний розмір пенсії до підвищення складав 8 132,18 гривні (7994,47×1,65626×0,61417)», — йдеться в листі.

Окрім основної пенсії, пан Кузьменко отримував доплати:

«За 36 років понаднормового стажу — 849,96 гривні; дітям війни — 66,43 гривні; доплата за досягнення 80 років — 570 гривень».

Після індексації середню зарплату для розрахунку пенсії підвищили до 8 913,83 гривні. «Основний розмір пенсії мав скласти 9 067,38 гривні. А новий розмір пенсії з усіма надбавками — 10 553,77 гривні. Але я отримав лише 10 340,35 гривні, різниця — 213,42 гривні», — повідомив пенсіонер. Він також додав: «Можливо, я щось невірно порахував?»

Пенсійний експерт підтвердив правильність обчислень, але вказав на важливу деталь: «Ви порахували все майже ідеально і дуже наочно, але не врахували один дуже важливий і водночас прикрий нюанс. Річ у тім, що компенсаційна доплата за вік до 570 гривень встановлюється лише тим, у кого пенсія не перевищує 10 340,35 гривні».

Через те, що загальний розмір пенсії після індексації перевищив цю межу, доплату за вік було урізано — її новий розмір становить 356,58 гривні. Саме ця зміна й пояснює недоотриману суму у 213,42 гривні.

Після індексації структура пенсії виглядає так:▪️ 9 067,38 грн — основна пенсія (підвищення на 935,20 грн);▪️ 849,96 грн — доплата за понаднормовий стаж;▪️ 66,43 грн — надбавка дітям війни;▪️ 356,58 грн — компенсація за вік (зменшення на 213,42 грн).

«Якщо доплату за вік збільшити, то загальний розмір пенсії буде більшим, ніж 10 340,35 гривні, тому тут діє обмеження. У разі наступної індексації така доплата з часом може зникнути взагалі», — зауважив експерт.

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