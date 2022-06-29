Чому парламент повернув податки на імпорт і єврономери — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Чому парламент повернув податки на імпорт і єврономери Вчора 14:38 — Валюта

У податковому комітеті Верховної Ради розраховують, що повернення мит і ПДВ на імпортні товари у 2,5-3 рази збільшить надходження до держскарбниці від митниці.

В Україні з 1 липня повернеться зобов’язання сплачувати мита й 20% податку на додану вартість (ПДВ) на імпортні товари, у тому числі імпортні авто. Це дозволить поповнити державний бюджет.

Ухвалений ВРУ в червні законопроєкт № 7418 скасовує пільги, які на початку квітня ввів у дію закон № 2142

Відновлюється ввізне мито й ПДВ для імпортних товарів, що ввозять ФОП І, ІІ та ІІІ групи.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що пільги на цю групу товарів позбавляли бюджет доходів на суму близько 3 млрд грн.

Також повертають ввізне мито для підприємств, які були звільнені від таких плат (бюджет щомісяця недоотримував близько 500 млн грн через це).

Податки на авто, що ввозяться, могли б забезпечити бюджет надходженнями близько 113 млрд грн.

У парламенті зазначили, що оподаткування імпортних автомобілів здатне повернути в держбюджет мільярдні надходження.

Данило Гетманцев, нардеп від «Слуги народу», голова фінансового комітету ВРУ, розраховує на поновлення надходжень до держбюджету після набрання чинності законопроєктом № 7418.

«Ми вважаємо, що завдяки цьому рішенню разом із деякими іншими організаційними заходами на митниці це дозволить у 2,5-3 рази збільшити надходження від митниці до бюджету. Якщо сьогодні ми отримуємо в районі 9 млрд грн, то ця сума може становити 25 млрд грн і більше щомісяця», — сказав Данило Гетманцев.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада 24 березня скасувала всі податки та збори на імпорт під час воєнного стану. З того часу в ДПСУ звітували про мільярдні втрати бюджету через пільги.

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