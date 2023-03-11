Чому не варто заряджати телефон на 100% — Finance.ua

Чому не варто заряджати телефон на 100% Сьогодні 18:03 — Особисті фінанси

Щоб продовжити термін служби акумулятора, експерти рекомендують підтримувати його рівень заряду між 20% і 80%. Іншими словами, не варто заряджати телефон на 100% або давати йому розрядитися нижче 20%. Якщо ви заряджаєте телефон на повну потужність, в середньостроковій і довгостроковій перспективі батарея погіршиться. За даними Tech Advisor, батарея повинна працювати від трьох до п’яти років у кращому випадку, або від 500 до 1000 циклів заряджання, але вживаний мобільний телефон прослужить не більше трьох років. Пам’ятайте, хоча повна зарядка не є смертельною для акумулятора, ця повторювана дія зрештою скорочує термін його служби.

Кілька порад щодо оптимізації терміну служби акумулятора

Існує кілька речей, які можна зробити, щоб продовжити термін служби акумулятора. І навіть збільшити час заряджання.

Налаштуйте екран на швидке вимкнення.

Зменшіть яскравість екрана або налаштуйте її на автоматичну зміну.

Вимкніть звуки та вібрацію клавіатури.

Обмежте програми, які використовують багато заряду акумулятора.

Увімкніть опцію економії заряду акумулятора.

Видаліть програми, які ви не використовуєте.

Увімкніть темну тему.

Чому погано заряджати телефон вночі?

Залишати телефон заряджатися на ніч не дуже небезпечно, оскільки сучасні телефони вже підготовлені до такого режиму заряджання. Однак багато експертів рекомендують не залишати телефон підключеним до зарядного пристрою на ніч. Як пояснювалося вище, це може бути шкідливо для акумулятора в довгостроковій перспективі. Звичайно, рідкісна нічна зарядка, ймовірно, не матиме великого значення для його життя, але якщо ви робите це майже щоночі, ви, швидше за все, помітите уповільнення його роботи або навіть деградацію з часом.

Чи потрібно вимикати телефон, щоб зарядити його?

Ні для кого не секрет, що поводження з мобільним телефоном під час заряджання впливає на акумулятор, оскільки час заряджання значно сповільнюється. Тому під час заряджання слід вимикати телефон, особливо якщо ви зазвичай залишаєте його увімкненим на ніч.

До речі, в інтернет-магазині iTMag.ua ви знайдете смартфони, планшети, ноутбуки, GPS-навігатори та багато інших цікавих пристроїв та товарів. Доступні ціни та широкий вибір сертифікованих товарів від провідних світових брендів. А з промокодом NOTESD можна отримати 3% знижки на всі ноутбуки.

itechua За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.